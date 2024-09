Vejen er banet for nye boliger på Søndre Tangvej

Den nye lokalplan for Søndre Tangvej kommer til at give mulighed for boligbyggeri. Foto: Thomas Mose.

Det varer ikke længe, før nedrivninger og byggearbejde kan komme til at præge Søndre Tangvej. Efter flere års ansøgninger og planarbejde har et stort flertal i Klima-, By- og Erhvervsudvalget sagt god for et kommuneplanstillæg og en lokalplan for området.

Det åbner for, at det gamle erhvervsområde kan blive bygget om til boliger – dog uden at erhvervspræget helt forsvinder. Lokalplanen lægger nemlig op til, at de eksisterende erhverv kan fortsætte, selvom der opføres boliger på op til tre etager.

Netop fortætningen med højere bygninger er årsag til, at lokalplansforslaget ikke er blevet vedtaget enstemmigt. Liste T har ønsket, at bebyggelsesprocenten holdes på de 60, der er fastlagt i kommuneplanen, og ikke stiger til 80, som det foreslåede kommuneplanstillæg lægger op til.

Ingen parkeringsplads til børnehaven

Lokalplansforslaget har været i offentlig høring, og det har medført flere småændringer – herunder, at byggelinjen mod nord for ejendommene syd for Søndre Tangvej rykkes med en halv meter, så sollyset mod syd bedre kan udnyttes.

Desuden tages der efter en henvendelse fra forsyningsselskabet HOFOR særlige hensyn til rørføringer, når der bliver plantet vejtræer.

Børnehaven Sansehuset, der er nabo til området, har til gengæld ikke fået opfyldt et ønske om parkeringspladser til personale og forældre, der henter og bringer børn. Det skyldes, at børnehaven heller ikke i dag har råderet over parkeringspladser.

»Det er en lang proces, der nu nærmer sig en afslutning. Det er dejligt for kommunen, at der kommer flere bygninger, og at området kommer til at ændre karakter fra at være et industriagtigt område til boligkvarter,« siger udvalgsformand Helle Barth (V).

Hun lægger ikke skjul på, at processen er lang.

»Vi har ikke mange arealer at udvikle på i Dragør Kommune, så vi er nødt til at være sikre på, at vi gør det rigtige. Vi bruger hellere lidt ekstra tid på at sende en sag tilbage til flere undersøgelser end at haste den igennem. Vi er ikke bange for at udvikle, men vi vil gerne være enige med både hinanden og omverdenen om den vej, vi går,« tilføjer udvalgsformanden.

Lokalplanen skal vedtages af kommunalbestyrelsen, før den er gældende. Det er dog almindeligvis en formssag, når den er vedtaget i udvalget.

Ejeren af Dragør Nyt er ejer af en enkelt af de berørte ejendomme og har som en del af ejerkredsen i det berørte område været involveret i ansøgninger, indsigelser og planarbejde.