Bevaringspris til renoveret udhus

Marlene og John Vestergaard, modtagere af årets Dragør Bevaringspris, sammen med Martin Hans Borg (th.). Foto: Ebbe Kyrø.

Renoveringen af et udhus på Skipperstræde 2 er så vellykket, at folkene bag lørdag modtog Dragør Bevaringspris. Marlene og John Vestergaard har renoveret udhuset med brugte byggematerialer. Men de kunne ikke finde matchende gavlvinduer og købte i stedet to palævinduer, som de skar op og tilpassede til husets vinduesåbninger.

Dragør Bevaringspris blev uddelt første gang som en opmuntring til at sikre en passende bevaring af Dragørs ældre bygninger.