Her er de nye menighedsråd

I Dragør Kirke valgte de fremmødte otte medlemmer til menighedsrådet og tre stedfortrædere for perioden 2024-2028. Det betyder, at menighedsrådet er fuldtalligt. Foto: Henrik Askø Stark.

Tirsdagens menighedsrådsvalg bragte både nye ansigter og gamle kendinge ind i de menighedsråd, der skal stå i spidsen for de to sogne i Dragør Kommune de næste fire år.

De siddende menighedsråd fortsætter i et par måneder i endnu. I Store Magleby konstituerer det nye menighedsråd sig til 12. november, mens det i Dragør sker 1. søndag i advent, der i år falder på 1. december.

I princippet kan der dog stadig ske ændringer. Helt frem til tirsdag den 15. oktober kan medlemmer af folkekirken i et sogn stille op med en alternativ liste. Det vil i så fald føre til et decideret afstemningsvalg 19. november. Det er der dog ikke stor præcedens for i hverken Dragør eller Store Magleby.

I Store Magleby Sogn må valgforsamlingen flyttes over i kirken på grund af pladsmangel i graverboligen. Foto: Henrik Askø Stark.

Ved begge valgforsamlinger, som er det formelle navn for selve menighedsrådsmødet, hvor valget afholdes, var arrangørerne på dagen stærkt begejstret over stor interesse og deltagelse. I Dragør var sognegården stuvende fuld, og i Store Magleby måtte man grundet fremmødets størrelse flytte valghandlingen over i selve kirken.

Begge steder bød aftenen på en positiv stemning, og i begge sogne meldte der sig det fornødne antal kandidater til de kommende råd.

I Store Magleby Sogn var der 57 stemmeberettigede deltagere, oplyser kordegn ved Store Magleby Kirke Neel Hastoft Carlsen. Her skulle findes 12 medlemmer til rådet, og fra det nuværende råd genopstillede fire. Da otte nye kandidater meldte sig, kunne valget gennemføres uden brug af stemmesedler.

Den siddende formand for menighedsrådet i Dragør, Rita Smedegaard Andersen, oplyser, at 46 personer mødte op til valgforsamlingen i Dragør Sogn. Det svarer til 1,7 procent af de stemmeberettigede i sognet. I Dragør skulle vælges otte medlemmer, og fem medlemmer fra det siddende råd genopstillede. Da der blev opstillet fire nye kandidater, blev der afholdt valg. Hver stemmeberettiget kunne stemme på op til fire kandidater, og Rita Smedegaard Andersen blev topscorer i Dragør Sogn med 34 stemmer.

Store Magleby er det største af kommunens to sogne med 7.843 medlemmer af folkekirken, mens Dragør Sogn har 4.356 folkekirkemedlemmer. I begge sogne udgør medlemsskaren cirka tre fjerdedele af indbyggertallet.

Efter valget af det nye menighedsråd skulle der vælges suppleanter til rådet. I Store Magleby Kirke kastede det nuværende, og mangeårige, medlem af rådet Bente Munk Møller sig ud i en entusiastisk opfordring til de tilstedeværende om at melde sig. Det blev leveret med hjerte og sjæl og tydelig glæde over de mange år i sagens tjeneste. Foto: Henrik Askø Stark.