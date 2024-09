Stakitter og vinduesfarver blev gransket under bevaringsdagen

Mange interesserede er mødt op på Hollandsfed for i samlet flok at begive sig ud på en lille vandretur til modtagerne af bevaringsprisen. Foto: Ebbe Kyrø.

Der var fokus på både huse og haver, da Dragør Bevaringsdag lørdag blev markeret med en stribe arrangementer i Dragørs gamle bydel. Knap 200 mennesker kiggede forbi til arrangementerne, fortæller Hanne Bendtsen, der er formand for beboerforeningen i den gamle bydel, som sammen med Dragør Museumsforening og Dragør Bevaringsnævn står for arrangementet.

»Folk plukkede selv, hvilke arrangementer de ville deltage i. Nogle var med hele dagen, mens andre kom til enkelte af arrangementerne,« fortæller hun.

Martin Hans Borg (th.) og Hanne Backer Bendtsen (midt) byder velkommen til Dragør Bevaringsdag. Foto: Ebbe Kyrø.

Blandt indslagene var der et besøg fra tømrer René Lærke Christensen fra firmaet Bjørns Træværk og Restaurering, der under en byvandring fortalte om bevaring af trægavle, stakitter og plankeværker. Netop kombinationen af stakitter og plankeværker er ret usædvanlig for Dragør, fortæller Hanne Bendtsen.

»Der er krav om, at plankeværk kun må være 160 centimeter høje, ellers fjerner det forbindelsen mellem gaden og huset. I stedet har vi Dragør-stakitter, der er et lavt plankeværk med et stakit ovenpå. De sikrer kontakten til det udendørs og lukker lys ind, men fjerner muligheden for, at folk udefra kan kigge ind.«

Dagen bød også på havevandringer og indblik i nogle af de mere vellykkede renoveringsprojekter i den gamle bydel.

Det største tilløbsstykke var dog et foredrag med den pensionerede forskningslektor på Kunstakademiets Arkitektskole i København Søren Vadstrup, der har udgivet flere bøger om bygningsrestaurering. Han kom blandt andet omkring farven på Dragørs vinduer – for selvom farven er kendt som Dragør-grøn, er det ikke nødvendigvis den eneste rigtige farve.

»På gamle tegninger er træværket flere steder gråt eller beige, og det står godt til de gule facader. Men med tiden har grøn overtaget, og det kan være med til at udelukke noget af dagslyset fra stuerne,« siger Hanne Bendtsen, der mener, at årsagen skyldes, at lokalplanen for området taler om »grøn og jordfarver« som egnede til vinduerne. Det har gjort grøn til førstevalget for mange.

Tømrer René Lærke Christensen forklarer om offertræets funktion. Foto: Ebbe Kyrø.

»Men måske skal vi arbejde mod et mere varieret vinduesudtryk,« siger hun.

Hanne Bendtsen betegner arrangementet som vellykket.

»Folk var glade, og vi håber at gentage arrangementet næste år,« siger hun.

I den nuværende konstellation som samarbejde mellem tre aktører er det kun andet år i træk, at bevaringsdagen finder sted. Den udspringer dog af en 26 år gammel tradition for håndværksdage med forskellige temaer.