Brandbilerne kommer sent afsted i Dragør

Der må maksimalt gå fem minutter, fra alarmcentralen sender besked om en brandmelding, til den første brandbil rykker ud fra en af landets brandstationer.

Rapporten viser ifølge FOA, at hele 55 procent af udrykningerne i Dragør Kommune ikke kom afsted inden for de lovbefalede fem minutter – det er en stigning fra 38 procent i 2021 og det næstdårligste resultat i Danmark. Kun Skive ligger dårligere med 63 procent.

Tim Ole Simonsen, pressetalsmand hos Hovedstadens Beredskab, understreger, at man i beredskabet er opmærksomme på tallene, der skiller sig negativt ud fra beredskabets andre brandstationer fordelt på otte hovedstadskommuner.

»Vore ni andre brandstationer er fuldtidsbemandede, mens Dragør har deltidsbrandmænd, der skal møde op, når der er en alarm. Udfordringen er, at de skal kombinere deres privatliv og arbejdsliv med deres liv som deltidsbrandmænd, og det kan betyde noget, hvis de arbejder længere væk fra brandstationen, eller de af andre årsager ikke kan nå frem inden for fem minutter,« siger han, og tilføjer:

»Men det er meget vigtigt for os at fortælle, at vi har meget dygtige deltidsbrandfolk, der gør en stor indsats i Dragør.«

Regeringen har varslet en lovændring, der skal gøre op med femminutterskravet og i stedet have fokus på, hvornår brandbilerne når frem til et skadessted. Det sker blandt andet for at sikre tilgangen af frivillige brandfolk til landets forskellige brandværn.

Når frem på 7,5 minutter

Langt de fleste udrykninger i Dragør Kommune når frem til destinationen inden for et kvarter, skriver FOA. I 2023 nåede ni procent ikke den deadline – og reelt er tallet meget tættere på nul. Det viser en forespørgsel, som Dragør Kommune sendte til Hovedstadens Beredskab i sommer.

Kommunalbestyrelsen undrede sig over en stigning i responstiderne – altså tiden fra alarmtidspunktet og til det første køretøj er fremme ved skadesstedet.

I beredskabets svar hed det, at stigningen skyldtes, at der havde været to hændelser med meget lange responstider. I begge tilfælde var det i forbindelse med efterårets oversvømmelser, der krævede, at udrykningskøretøjerne blev lastet med særligt udstyr.

»Tages disse to udrykninger ud af gennemsnitsberegningen vil den gennemsnitlige responstid falde fra 9,59 til 7,5 minutter i 2023,« hedder det i et svar, som Hovedstadens Beredskab sendte i juli på den kommunale forespørgsel.

Tim Ole Simonsen fra Hovedstadens Beredskab mener da også, at ankomsttiderne er den vigtigste sikkerhedsindikator.

»Når vi kigger på ankomsttiderne, har ingen borgere i Dragør noget at frygte. Det viser et stærkt beredskab, der er baseret på dygtige deltidsbrandfolk,« siger han.

Men for brandvæsenet i Dragør Kommune, der er en del af Hovedstadens Beredskab, lykkes det i mindre end halvdelen af tilfældene. Det viser en undersøgelse, som fagbladet FOA har foretaget med udgangspunkt i tal fra Beredskabsstyrelsens årsrapport for 2023.