Busser får tidsbegrænsning

Snart er det slut med langtidsparkering for busser ved havnen. Turistbusser med gæster på korte besøg må dog gerne holde der. Foto: Tim Panduro.

Busparkeringen ved havnens parkeringspladser er kun til korttidsparkering – og det vil fremover blive slået fast med et skilt rettet mod buschaufførerne.

Dermed håber Dragør Kommune at få sat en stopper for langtidsparkering i området. Skiltet vil nemlig betyde, at politiet fremover kan gribe ind over for langtidsparkerede busser.

»Busserne kan holde der, mens turisterne besøger byen, men det er ikke meningen, at der skal være langtidsparkering,« siger Helle Barth, som er formand for Dragør Kommunes Klima-, By- og Erhvervsudvalget.

Hun henviser i stedet overnattende busser – og deres chauffører – til Kongelundshallens parkeringsplads, hvor langtidsparkering er tilladt.