Dragør Kulturnat takker

Dragør Kulturnat afholdes hvert år den anden fredag i september. Foto: TorbenStender.

Endnu en dejlig Dragør Kulturnat blev afviklet fredag den 13. september. Igen var vi heldige med vejret, der holdt tørt hele aftenen.

Jeg havde selv fornøjelsen igen at følges rundt med familiens tiårige Emmanuel og nogle af hans søde venner fra Nordstrandskolen.

Det giver en særlig oplevelse at opleve en sådan aften og se den glæde og begejstring, det vækker hos børn og unge, når de kan spadsere rundt fra den ene oplevelse til den næste helt uden billetter, turpas eller små punge fyldt med penge til at købe sig entré.

Som vi hørte én teenagepige udbryde:

»Det er da bare den fedeste aften – det hele er gratis!«

Julie hos Lille Væl var den første, som vi besøgte. Igen havde Julie været flink at sørge for, at de mange børn, der kom forbi, helt gratis kunne lave de fineste perlearmbånd. Og hvis man troede, at det kun var små piger, der var interesseret i dén slags, så tager man grueligt fejl. En sød aktivitet, der bestemt kunne samle børn og unge på tværs af alder og køn.

Desværre er det sidste gang, at Julie står for dette arrangement, da hun få dage efter på Facebook måtte meddele, at hun desværre så sig nødsaget til at lukke sin smukke butik.

Derefter gik turen ned ad gågaden, ind i isbutikken, ned til havnen og ned mod fortet og Det Maritime Hus, hvor UngDragør, som traditionen jo efterhånden tilsiger, bød på mange forskellige aktiviteter, der ramte 100 procent plet i små børnehjerter. Sumobrydning, kanosejlads, Water Balls og krabbefiskeri stod i år på programmet. Det var i høj grad en succes og svært at få børnene væk derfra. Men der ventede endnu flere oplevelser.

Ved området omkring det gamle bådeværft – hvis fremtid vi stadig afventer spændt – havde biblioteket valgt at parkere deres bogbus. Det var en glimrende idé, for her kom der virkelig mange forbi og takkede ja til en bogsnak, en kop varm kaffe og lidt sødt.

For børnene var det store hit at lave deres egne badges, og så var det videre til museet. Her blev der quizzet ved de store interaktive skærme, og så var det op på førstesalen, hvor det ene rum var blevet mørkelagt, og man skulle følge snoren rundt og mærke på de mystiske ting, der var blevet placeret langs snoren.

Personligt vil min dåbsattest nok påstå, at jeg har forladt børnestadiet for længst, men mit barnehjerte har jeg da i behold, så jeg måtte naturligvis også selv prøve det mystiske rum, hvilket gav en utrolig sjov og anderledes oplevelse. På et tidspunkt rørte en lille barnehånd min arm, og en velkendt stemme spurgte forundret:

»Hvem er dét?«

»Det er mig, din morfar!«, kunne jeg afsløre til Emmanuels store overraskelse.

Derefter var det nogle trætte, men glade børn, der blev fulgt hjem. En lang dag og aften var ved at være ved vejs ende. Men glæden ved at have givet disse og mange børn og voksne en god oplevelse og en anderledes fredag aften udviskede al træthed hos mig.

Endnu en kulturnat var vel overstået. Desværre fik jeg ikke mulighed for at se biografforeningens stort anlagte fremvisning af »Nattevagten 2«, men initiativet var fantastisk, og foreningen var med til at skabe en fortryllende atmosfære, hvor der ud over film blandt andet var musik og gratis popcorn. Jeg håber virkelig, at det lykkedes dem at skabe opbakning til, at vi igen en dag får en rigtig biograf i Dragør – det fortjener vi alle.

Dragør Kulturnat takker alle, der har bakket op om denne årlige begivenhed. Både alle dem, der kiggede forbi og deltog aktivt, og tak til alle dem, der har lagt masser af timer, arbejdskraft og penge i at arrangere de mange forskellige aktiviteter.

Tak til cafeer, gallerier, klubber og foreninger, og tak til alle butikkerne, der holdt længe åbent denne aften.

Tak til blandt andre EDC Living, Kræmmergården og EAST af Copenhagen, der var flinke til at byde på lidt til halsen og maven. Det er alle jer, der skaber et levende Dragør en sådan aften, og det er jer, der er de reelle skabere af Dragør Kulturnat.

Når vi står sammen en sådan aften, kan vi så utrolig meget, og vores skønne, historiske by indbyder til det.

Vi har de perfekte rammer til at skabe perfekte oplevelser. Lad os benytte os af denne unikke mulighed, som vores historie, arkitektur og natur indbyder til.

På den måde skaber vi et stærkt kulturelt fællesskab, der bryder grænserne mellem generationer, hvem vi er, hvor vi kommer fra, og om vi er nytilflyttere, eller vores familier har boet her i århundreder.

Dragør har noget helt unikt over sig. Det skinner tydeligt igennem en sådan aften. På samme måde oplever vi det til havnefesten, loppemarked på Dragør Fort, til Levende Låger, Skippebyens Dag og ved mange andre lejligheder.

Det er ved sådanne lejligheder, at vi kan samles, og det er ved sådanne lejligheder, at vi kan invitere folk udefra til at komme og opleve byen og dens liv med restauranter, cafeer og skønne butikker.

Det er dén måde, vi holder vores by levende på. Den måde, vi udvikler i stedet for at afvikle.

Dragør Kulturnat er hvert år den anden fredag i september. Så uanset om I er en forening, klub, institution, organisation, erhvervsdrivende eller bare privatperson, kan I allerede nu sætte kryds ved fredag den 12. september i 2025. For her vil en ellers helt almindelig fredag aften igen traditionen tro byde på alle mulige fine oplevelser – både for små og for store. For piger og drenge, for femårige og for 90-årige. Og naturligvis også for tiårige og for dem, der stadig er ti år i hjertet!

Med venlig hilsen

Kim Dupont

Initiativtager til Dragør Kulturnat