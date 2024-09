92.875 kroner til aktiviteter for de ældre

Det er nok især de ældre borgere i Dragør Kommune, der vil klappe i hænderne over årets anden uddeling af støtte til frivilligt socialt arbejde. Det er nemlig i høj grad aktiviteter for denne gruppe, som får glæde af pengene.

I alt blev der uddelt godt 92.000 kroner, da Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget tog stilling til ansøgningerne i sidste uge. Udvalget besluttede, at Wiedergårdens pensionistorkester får 25.000 kroner, besøgstjenesten i Aktivitetshuset Dragør får 5.000 kroner og Dragør Lydavis får 10.000 kroner.

Motion- og Træningscenteret i Dragørs Aktivitetshus får 52.875 kroner – det resterende beløb fra puljen – selvom ansøgningen lød på 80.000 kroner.

Således fik alle de foreninger og tilbud, der havde søgt om penge, faktisk del i puljen. Men udvalget besluttede – for at udvide ansøgerfeltet til næste år – at forvaltningen fremlægger deres proces for den fremtidige uddeling af midler, og at det skal undersøges, om man kan lave en tidligere uddeling og øget eksponering.

Det er i øvrigt Servicelovens §18, der bestemmer, at kommunalbestyrelsen årligt skal afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde.

Dragør Kommune havde i 2024 afsat 111.643 kroner. 74.058 kroner af dem blev uddelt i maj, men da der kom ubrugte midler tilbage fra uddelingen i 2023, var der hele 92.875 kroner til uddeling her i anden runde i 2024.