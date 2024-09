0. klasse skal hedde børnehaveklasse igen

Når Dragørs børn begynder i skole, skal det ikke længere hedde 0. klasse. I stedet skal det første skoleår igen hedde børnehaveklasse. Det er Børne-, Fritids- og Kulturudvalget i hvert fald enig om.

Sagen kom på dagsordenen, efter at udvalget formand, Henrik Kjærsvold-Niclasen, på vegne af Venstre og Socialdemokratiet havde foreslået, at der skal lægges en plan for, at benævnelsen 0. klasse ændres tilbage til børnehaveklasse.

Dette kunne samtlige udvalgsmedlemmer bakke op om, og nu bliver forslaget så sendt i høring ude hos skolebestyrelserne på Dragør Skole, Nordstrandenskolen og Store Magleby Skole.

Hvorfor navnet på det første skoleår har så stor betydning, beskrev Henrik Kjærsvold-Niclasen i sin motivation for forslaget:

»Ved at ændre benævnelsen til børnehaveklasse ønsker vi at signalere, at børnenes første skoleår ikke blot er en del af grundskolen, men også en tid, hvor leg, socialisering og gradvis tilvænning til skolens rammer prioriteres. Dette år skal ses som en bro mellem børnehavens trygge og legende univers og skolens mere strukturerede læringsmiljø.«

Selvom betegnelsen 0. klasse har vundet mere og mere indpas rundt om i landet, er der flere andre, der også er gået tilbage til betegnelsen børnehaveklasse. Blandt andet Københavns Kommune, hvor borgerrepræsentationen sidste år vedtog, at det første skoleår konsekvent skal kaldes børnehaveklasse i stedet for 0. klasse. Også her var begrundelsen, at man skal have fokus på, at det er en overgang til 1. klasse – og leg og socialisering skal være i fokus dette år.

Det første år i skolen kaldes også børnehaveklasse i folkeskoleloven.

Børnehaveklasser har i øvrigt eksisteret siden 1962. Siden 1980 har skolerne haft pligt til at tilbyde børnehaveklasseundervisning, og fra august 2009 er børnehaveklassen blevet en del af undervisningspligten, der dermed blev udvidet fra ni til ti år. Det var herefter, at flere og flere begyndte at kalde det for 0. klasse.