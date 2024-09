Kim Blæsbjerg besøger Dragør Bibliotek

Kim Blæsbjerg modtog i år De Gyldne Laurbær for romanen »De bedste familier«. Foto: Lea Meilandt.

Dragør Bibliotek inviterer den 8. oktober klokken 19 til foredrag med forfatter Kim Blæsbjerg, som vil fortælle om sin roman »De bedste familier«.

Romanen skildrer livet i Vestjylland i 1950’erne, hvor Cheminova-fabrikken både skaber velstand og forurening. Læserne følger to familier – arbejderfamilien Niels og Margrethe samt ingeniøren Jørn og hans kone Karin – som knyttes sammen af deres tilknytning til fabrikken.

Forfatteren vil under foredraget komme ind på de sociale og personlige konflikter, som præger romanen, herunder kvindernes rolle og frigørelse. Desuden fortæller han om den omfattende research, hvor han har talt med tidligere fabriksarbejdere og lokalbefolkningen for at skabe et troværdigt billede af perioden.

Kim Blæsbjerg vil også dele sine erfaringer med at vokse op i en vestjysk tavshedskultur – en oplevelse, der både har været en udfordring og en drivkraft i arbejdet med bogen.

Efter foredraget vil der være mulighed for at stille spørgsmål og høre mere om bogens modtagelse.

Entré. Billetter kan købes på Dragør Biblioteks hjemmeside.