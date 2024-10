Budgettet vedtaget

I de seneste numre af Dragør Nyt har I kunnet læse om budgetaftalen.

Da der har været skrevet en del om dette, kan jeg blot oplyse, at budgettet for 2025–2028 blev endeligt vedtaget i torsdags på kommunalbestyrelsens møde.

Jeg er meget glad for, at de fire landspolitiske partier har kunnet finde sammen og sikre et ansvarligt budget. Et budget, hvor vi udvider vores service med 6,5 millioner kroner om året og herudover gennemfører initiativer i konkrete initiativer i en kortere periode.

Det vil sige, at der ikke kommer forringelser i servicen, og hvor vi ovenikøbet både sparer op til fremtidens udfordringer, samtidig med at vi også afdrager ekstra ordinært på vores gæld.

Med dette budget går vi trygt 2025 i møde.

Lokalplan 80

På kommunalbestyrelsens møde nåede vi i mål med lokalplanen for det nye boligområde på Sdr. Tangvej. Det har været en langvarig proces, men nu er vi i mål med vedtagelsen.

Lokalplanen giver nu ejerne af erhvervsarealerne på Sdr. Tangvej mulighed for at omdanne deres grunde til lejligheder. Og de erhverv, der ikke ønsker at omdanne, kan blive liggende. Vi får derfor skabt muligheden for nyt lejlighedsbyggeri.

Det bliver nu spændende at følge udviklingen af byggeriet.

Detailhandlen

Et par gange om året har jeg sammen med vores erhvervs- og turismekonsulent et møde med Dragør Gadelaug. Det handler om løst og fast, og hvad der rører sig i kommunen af betydning for detailhandlen og gensidig erfaringsudveksling.

I september havde vi inviteret Erhvervshus Hovedstaden med til mødet for at holde et oplæg om, hvordan vi bedst kan styrke detailhandlen i byen.

Rundt om i Danmark ser mange byer tomme butikslokaler, og det er meget svært at ændre det. Derfor har jeg en bekymring for Dragør.

Indtil nu har vi ikke været ramt af butikker, der har stået tomme længe, og vi har heldigvis også en aktiv handelsgade. Ikke mindst på grund af de nuværende butiksejere, der gør en stor indsats. Derfor har vi også søgt råd for, hvordan vi sammen kan arbejde hen imod og forebygge, at butikker lukker, og styrke vores detailhandel.

De erfaringer, der videregives, har både vi som kommune og de erhvervsdrivende allerede fokus på og arbejder med.

Derfor skal der også lyde en opfordring til, at vi skal huske at handle lokalt. Butikkerne overlever kun, hvis vi bruger dem som borgere.

Erhverv og turisme

Det er besluttet, at vi skal styrke vores indsats for turisme og erhvervet.

På turismeområdet er vi indgået i et partnerskab med Wonderfull Copenhagen (WOCO), hvor vi brander og markedsfører Dragør sammen med Tårnby Kommune under navnet Copenhagen East. Vi har fået udarbejdet en ny fortælling om Dragør, som skal politisk godkendes i efteråret, og der er lagt en strategi for markedsføring.

Derfor også en stor tak til turistrådet for jeres store indsats og bidrag.

På erhvervsområdet blev der tidligere på året vedtaget en strategi for kommunens indsats på erhvervsområdet. En strategi, der blev udarbejdet af erhvervslivet selv.

I oktober vedtager vi så en konkret plan for forskellige indsatser, der kan gennemføres. Forslag til indsatser er også udarbejdet af erhvervslivet.

Jeg er meget taknemmelig over, at vi har fået skabt dette samarbejde og laver udviklingen i fællesskab. Det giver det bedste ejerskab, når vi skal i gang med de konkrete tiltag.

Fjernvarme

Opgaven med at udrulle fjernvarme er i fuld gang.

I foråret skrev jeg til både klima-, energi- og forsyningsministeren samt indenrigs- og sundhedsministeren om de strukturelle udfordringer, staten har givet kommunerne. Jeg pegede på to tiltag, der kan hjælpe Dragør.

Det ene er, at vi blev sikret tilskud til udrulning af fjernvarme i Dragør, og det andet er, at man ændrede afskrivningsperioden til eksempelvis 40 år, hvilket vil have en positiv betydning.

Både ministre og politikere på Christiansborg har lyttet, og Dragør har fået 71,4 millioner kroner i tilskud, og samtidig vil fjernvarmen skulle afbetales over 45 år.

Det er dejligt, når det lykkes at få partierne på Christiansborg i tale. Og med de nye rammer kan Dragør Fjernvarme A/S nu begynde at indgå de næste forpligtende aftaler om udrulningen, og samtidig påbegyndes lokalplansarbejdet vedrørende etableringen af fjernvarmecentralen.

Enggården

På Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde i september blev der vedtaget et politisk forslag fra Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet og Venstre om at lade eksterne faglige eksperter se på organiseringen af Enggården. Det var et politisk ønske om at sætte fokus på, om vi har den rigtige organisering, styring og rammer for at løse opgaverne med den rette kvalitet.

Efterfølgende har forvaltningen fremlagt en ny sag for det politiske udvalg om at supplere den vedtagne undersøgelse med at få dykket mere ned i kvaliteten af vores pleje.

Forvaltningen er blevet bekendt med, at der er udfordringer med anvendelse af journalsystemer, ligesom der har været klager, og samtidig er der også foretaget en vurdering af medarbejdertrivslen.

Både den faglige kvalitet i forhold til plejen, men også den daglige omsorg for beboere på plejehjemmet ligger mig meget på sinde. Jeg har også talt med flere pårørende og videregivet pårørendes fortælling til direktionen om både gode oplevelser og mindre gode.

Vi har i dag rigtig mange dygtige medarbejdere på Enggården, som hver dag går på arbejde og gør et godt stykke arbejde.

De observationer, som forvaltningen har gjort, skal dog undersøges nærmere. De seneste observationer viser også, at der mangler at blive implementeret forskellige forretningsgange og tiltag, og der er en bekymring for, om det kan gå ud over kvaliteten i den sundhedsfaglige pleje og omsorgen.

Derfor er jeg meget tilfreds med, at direktionen nu har bedt om ekstern faglig bistand til at gennemgå den faglige kvalitet. Og er der udfordringer, så er vores opgave at sikre rammerne for, at de mange medarbejdere, der brænder for at gøre en indsats for ældre, også får muligheden for at yde en god helhedsorienteret indsats. For der skal ikke være tvivl om, at den sundhedsfaglige pleje og den daglige omsorg skal være i orden, ligesom vi skal sikre et godt arbejdsmiljø.

Dagplejen

I vinters var der et fald i antallet af børn i dagplejen, og derfor blev dagplejens fremtid drøftet.

I kommunalbestyrelsen besluttede vi, at der over foråret og sommeren skulle foretages en markedsundersøgelse af, hvor mange familier der i fremtiden ønsker at anvende dagplejen som pasningstilbud, og samtidig også lave en mere målrettet markedsføring.

Politisk var der bred opbakning til, at dagplejen er et godt supplement til daginstitutioner og et pasningstilbud, vi meget gerne vil have i vores kommune.

Det er lykkedes at få dagplejen fyldt igen, og derfor er det også politisk besluttet, at dagplejen fortsætter, og at gæstehuset, som dagplejerne ofte mødes i, forbliver liggende på Engvej.

Med venlig hilsen

Kenneth Gøtterup

Borgmester