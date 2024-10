Hattrick-helt sikrer Dragør Boldklub første sejr

Jonathan Bligaard rundede 100 kampe på udebane mod Husum BK. Her får han overrakt en nål samt gavekort af Dragør Boldklubs formand Carsten Hein (tv.). Foto: Henrik Rosschou.

Efter otte kampe i københavnsserien kom Dragør Boldklubs (DB) første sejr denne sæson endelig på hjemmebanen lørdag den 28. september. Et fuldstændigt forvandlet DB-hold spillede gæsterne fra Union helt ned under græstæppet.

Union, som er et erfarent københavnsseriehold, lå inden lørdagens kamp i topfire.

Dagens DB-spiller, Mathias Rahbek, blev noteret for sit første hattrick for holdet.

Inden kampen blev fløjtet i gang, blev Jonathan Bligaard lykønsket for sin kamp nummer 100, som han spillede mod Husum BK i sidste uge.

DB godt fra start

Kampen var kun fem minutter gammel, da DB for første gang var med fremme. Mathias Rahbek tacklede bolden fra en modstander midt på banen. Han spillede videre til Victor Dyhl i højresiden. Dyhl sender et indlæg ind til Tobias Damkær, som dog misbrugte chancen. Dommeren dømte efterfølgende offside.

Kampens første mål blev sat ind efter ti minutters spil. En stærkt spillende Nikolaj Strandby vandt bolden fra Union på egen banehalv. Bolden gik videre til Julius Krüger, der spillede en god og disciplineret kamp. Bolden endte efter hurtigt opspil hos Tobias Damkær. Fra baglinjen sender Damkær bolden videre til Frederik Frost. Behændigt spillede han til Rahbek. Frost fik bolden retur i feltet, og han scorede til 1–0. Fantastisk mål efter klasseopspil.

Fem minutter senere fik DB en stor mulighed for at udbygge føringen til 2–0. Julius Krüger blev spillet fri i Unions straffesparksfelt. Krüger blev fældet på kanten af feltet, og dommeren dømte straffespark til DB. Anfører Frederik Frost tog sparket, men han ramte overlæggeren, og bolden gik tilbage i spil.

Union fik deres første store afslutningsmulighed efter 20 minutter. Et godt opspil i højre side resulterede i et indlæg foran målet. Men bolden gled tæt forbi fjerneste stolpe.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Mathias Rahbek spillede en fremragende kamp mod Union og scorede hele tre mål. Foto: Henrik Rosschou.

Rahbek tager over

DB havde styr på det hele i første halvleg. Hurtige angreb og de afslutninger, som har været savnet i de foregående kampe. Med held og præcision kunne DB have scoret flere mål. Chancerne stod i kø.

Kort efter Unions første mulighed spillede Tobias Oppermann bolden frem til Victor Dyhl i Unions straffesparksfelt. Frederik Frost kom stormende på midten, og han skulle bare skubbe bolden i mål. Men Unions målmand havde andre planer, og via stolpen fik han fat i bolden på målstregen. Godt spil af målmanden, som havde flere gode redninger i kampen.

DB kom på 2–0 efter et mål af Mathias Rahbek. Opspillet gik igennem flere DB-spillere, Bligaard, Krüger og Oppermann var alle med i opbygningen, inden bolden gik videre til Dyhl. Fra højre side spillede han den bagud til Rahbek, der med en følsom inderside sendte bolden i nettet. Det fremadrettede spil med flere stationer var effektivt mod Union.

To minutter før pausen kom Mathias Rahbek igen på måltavlen. Oplægget kom fra Tobias Damkær, som blev spillet til Unions baglinje. Han rundbarberede et par modstandere og spillede på tværs til Julius Krüger, der heldigt fik afleveret til Rahbek. Helt fri foran målet fik Rahbek den nødvendige tid. Han sendte bolden i mål med et hårdt vristspark.

DB viste en effektiv første halvleg, og der var ingen slinger i valsen. Mads Glæsner i DB-målet stod en fejlfri kamp.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Med tvivlsomme midler forsøger en Union-spiller at bremse ­Victor Dyhl. Foto: Henrik Rosschou.

Union presser på

Anden halvleg startede med et Union-hold, som pressede DB bagud det første kvarter. Union jagtede en reducering, men DB’s forsvar med stærkt spillende Jacob Holmegaard og Nikolaj Strandby stod godt. Sammen med de unge Tobias Oppermann og Mads Lund fik de pillet Union ud af kampen. Midtbanen med Julius Krüger, Jonathan Bligaard og Victor Dyhl var yderst velspillende.

Tobias Hjorth kom på banen efter 55 minutter. Han erstattede Mads Lund. Hjorth gjorde en rigtig god figur i de 40 minutter, han var på banen, og er en spiller, der kan forventes mere af i fremtiden.

Selvom Union pressede på, var det Mathias Rahbek, der satte næste scoring ind. Efter godt en times spil satte han sidste pote på bolden, der gik i mål til 4–0. Men Rahbek kunne ikke nøjes med at sparke bolden direkte i kassen. Der skulle lidt finurligheder til. Rahbek blev spillet fri i højresiden. Han løb ind i Union-feltet. Omgivet af tre modstandere fik han plads til en afslutning, som Unions målmand slet ikke var med på. Det var en flot scoring af Rahbek, som scorede sit første hattrick for DB’s førstehold. Efter målet udgik Rahbek med krampe – han blev erstattet af Niklas Frimand.

Der var ikke meget bid i Union efter DB’s sidste mål.

Tobias Oppermann fik mulighed for at gøre det til 5–0 på en kæmpechance, men Oppermann vil åbenbart ikke score, når han får chancen.

Efter en kæmpe holdindsats af alle spillere og trænere kørte DB sejren hjem og fik tre vigtige point. Det lover godt fremad.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Mads Glæsner var en sikker sidste skanse og holdt buret rent. Foto: Henrik Rosschou.

Fortsat i bunden

Selvom DB sikrede sig første sejr i sæsonen, ligger de stadig nederst i tabellen. PI Fodbold snuppede fredag aften en 1–0-sejr over Vigerslev BK og fik også tre point.

FA 2000 2 og B1960 spillede allerede tirsdag den 24. september. Her tabte FA 2000 2 overraskende 2–0 til gæsterne fra Herlev. Og det gik endnu mere galt for FA 2000 2 lørdag, hvor de mødte Skovshoved IF. Her tabte de 2–1 i Skovshoved Idrætspark. Ugens to nederlag kom efter fem sejre ud af fem mulige i sæsonen.

Kastrup BK vandt ude 1–0 over Fremad Valby torsdag den 26. september.

Lørdag spillede KFUM og Husum BK uafgjort 2–2 på KFUM’s hjemmebane i Emdrupparken. B1960 kunne ikke følge op på det flotte resultat tirsdag, og de tabte hjemme 2–1 til Frem 2. Endelig var der en knusende 7–0-sejr til topholdet FB, der på hjemmebane vandt over NB Bornholm.

Kommende kamp Københavnsserien: DB spiller lørdag den 5. oktober kl. 12.00 mod FA 2000 2 på Jens Jessens Vej

Hold Kampe Målscore Point 1 FB 8 29–8 19 2 Skovshoved IF 8 20–10 18 3 FA2000 2 7 21–10 15 4 Frem 2 8 19–17 15 5 Union 8 12–13 13 6 Husum BK 7 18–16 11 7 NB Bornholm 7 17–20 10 8 Kastrup BK 8 8–15 10 9 B1960 7 12–15 9 10 Fremad Valby 7 18–19 9 11 KFUM 8 11–13 9 12 Vigerslev BK 8 11–12 6 13 PI Fodbold 7 15–24 4 14 Dragør BK 8 15–24 4

Stillingen i københavnsserien ved redaktionens deadline mandag.