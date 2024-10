Heftig debat om mark på Kirkevej

Udlejningen af landbrugsarealet på Kirkevej 56 – det tidligere rullegræsareal – har udviklet sig til en længere politisk proces og en ideologisk diskussion om, hvad området bør bruges til.

Da den tidligere lejer opsagde sit lejemål, blev området sendt i offentligt udbud. Kommunalbestyrelsen besluttede, inden man sendte arealet i udbud, at en vejledende årlig mindsteleje bør ligge på godt 48.000 kroner, som den tidligere lejer har betalt. Men efter en måneds udbud var der kun kommet ét bud, der lød på 15.000 kroner i årlig leje.

Da Økonomiudvalget i august skulle tage stilling til, om arealet herefter skulle genudbydes eller lejes ud til den eneste tilbudsgiver, fremlagde Sydamagerlisten et forslag om at udlægge marken til blomster- eller brakmark.

Forslaget blev nedstemt, men sagen blev derefter begæret og taget op i kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen besluttede dog blot, at sagen skulle sendes tilbage til udvalget. Og på økonomiudvalgsmødet her i september foreslog Sydamagerlisten igen, at arealet skulle tages helt ud af drift, så kommunen ved at omlægge den til blomsterbestøvet brakmark kunne få et engangsbeløb på 82.500 kroner per hektar fra EU (i alt knap 400.000 kroner) og 1.900 kroner per hektar (i alt godt 9.000 kroner) i årlig landbrugsstøtte. Et forslag, der ifølge Sydamagerlisten var både økonomisk bedre end at udleje jorden, samtidig med at det ville sikre mere biodiversitet i kommunen.

Forslag om skolehaver

Forslaget faldt dog, men herefter stemte man om endnu et forslag. Denne gang fra liste T, der foreslog, at kommunen bør undersøge muligheden for at etablere en skolebotanisk have i stil med den model, Tårnby Kommune har etableret. Eller at kommunen undersøger muligheden for at etablere skolehaver i samarbejde med organisationen »Haver til maver« i et samspil med blandt andet UngDragør, skoler og museer. Også dette forslag faldt dog.

Socialdemokratiet, Venstre og Det Konservative Folkeparti foreslog i stedet at udbyde arealet i offentligt udbud igen og havde tilsammen flertal for dette. Men Peter Læssøe fra liste T begærede så sagen i kommunalbestyrelsen endnu en gang.

Fronterne flyttede sig ikke

Da politikerne torsdag den 26. september så igen havde sagen på bordet i byrådssalen, havde fronterne ikke ændret sig.

»Vi synes, at vi har en unik mulighed for at bruge godt 48.000 kvadratmeter til biodiversitet og noget, der er til glæde og gavn for borgere. Vi har før lejet det ud og ikke fået noget synderligt fantastisk ud af det. Kommunen bør undersøge muligheden for skolebotanisk have eller at etablere skolehaver,« lød det fra Annette Nyvang fra liste T.

»Vi har tidligere stillet forslag om, at det her areal skal tages helt ud af driften. Det kan vi gøre ved at omlægge til blomsterbestøvet brakmark. Det vil virkelig være en stor gevinst for den lokale natur. Skolebørnene får også glæde af sådan en mark,« fastslog Flemming Blønd, som sidder i kommunelbestyrelsen for Sydamagerlisten.

Moderaternes Lisbeth Dam Larsen endte med at bakke Sydamagerlistens forslag op.

Repræsentanter fra både Socialdemokratiet, Venstre og Det Konservative Folkeparti holdt dog fast i, at selvom både blomstermark og skolehaver er sympatiske forslag, så ønsker de at leje jorden ud. Begrundelsen er, at de ikke ønsker at låse sig fast på, at marken for evigt skal være en blomstermark. Som den eksempelvis vil skulle være for at få EU-tilskud som brakmark.

»For os er det afgørende, at det areal er et, vi kan disponere over til enhver tid, fordi det ligger lige op ad Hollænderhallen. Vi vil ikke låse det fast til evig tid. Slet ikke, når vi ser den vækst, der er i idrætslivet og boldklubben,« sagde borgmester Kenneth Gøtterup (C).

Det fik Lisbeth Dam Larsen til at komme med en sidste kommentar: »Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at klimaforandringer og problemer med biodiversiteten er for evigt. Derfor er ethvert skridt i den rigtige retning vigtigt,« sluttede hun debatten.

Da sagen gik til afstemning, var det dog flertallet med Socialdemokratiet, Venstre og Det Konservative Folkeparti, der afgjorde, at marken skal i offentligt udbud igen.