Beatles-hits i Dragørs Aktivitetshus

RubberBand sørger for musik og stemning til Søndagscaféen i aktivitetshuset. Foto: TorbenStender.

Stemningen var god, og der blev sunget med, da det populære RubberBand trak fuldt hus til søndagscafé i Dragørs Aktivitetshus den 29. september.

RubberBand begyndte med at spille i 1979 under navnet Billerne. Men de skiftede hurtigt navn til RubberBand, inspireret af The Beatles’ ikoniske album »Rubber Soul«.

Deres første offentlige koncert fandt sted kort efter, og det varede ikke længe, før de spillede over hele landet.

I aktivitetshusets festsal spillede RubberBand de allerstørste Beatles-hits – og bragte den velkendte 1960’er-stemning til live for publikum.