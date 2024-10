Blomstermark på Kirkevej afvist

Thomas Brogaard vil med braklægning bidrage til større biodiversitet. Foto: Tommas Brogaard.

Sydamagerlisten har for nylig stillet forslag om, at kommunen ikke genudlejer Kirkevej 56R til landbrugsdrift, men i stedet omlægger arealet til blomsterbestøvet brakmark – så vi for én gangs skyld kan give en håndsrækning til biodiversiteten, der er stærkt nedprioriteret i Dragør.

Sådan skulle det dog ikke være. Forslaget blev nedstemt af Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet og Venstre under seneste møde i kommunalbestyrelsen torsdag den 26. september, der i stedet ønsker, at arealet genudbydes til landbrugsdrift.

Hvad går vi glip af?

Blomsternes forskønnelse af hovedindfaldsvejen til Dragør er naturligvis en åbenlys kvalitet.

Men ikke alene ville blomstermarken være til stor glæde for borgerne, men i høj grad også for plante- og dyrelivet i lokalområdet mellem Kirkevej, Slørvej og Rytterager.

Tilbagegangen i insektbestanden og den manglende variation i planterne kunne hjælpes på vej, og de harer, der holder til på marken, er jo nærmest blevet en hoppende turistattraktion, som folk stopper op og nyder synet af, mens der ivrigt knipses mobilfotos.

Et nemt regnestykke

Omlægningen af marken ville udløse udbetaling fra EU med et engangsbeløb i underkanten af 400.000 kroner, og efterfølgende ville der komme en supplerende udbetaling på 9.100 kroner om året.

Modsat foreligger der nu et bud på udlejning til konventionelt landbrug, som vil give kommunen en lejeindtægt på blot 15.000 kroner årligt.

I sammenligning vil det altså tage knap 70 år, før Det Konservative Folkepartis, Socialdemokratiets og Venstres afvisning af forslaget reelt begynder at skæppe yderligere i kommunekassen ved genudlejning af marken – og det er vel næppe værd at vente på.

Med venlig hilsen

Tommas Brogaard

Formand for Sydamagerlisten