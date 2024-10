Budgettet er endeligt godkendt

Som ventet blev budgetaftalen for 2025–2028 for Dragør Kommune vedtaget, da den blev andenbehandlet i kommunalbestyrelsen den 26. september.

Flertallet med Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti og Moderaterne vedtog aftalen og havde mange rosende ord for den. Tryghed, stabilitet og en meget sund økonomi var nogle af de overskrifter, der blev sat på budgettet hele raden rundt.

Og det var især de til sammen fire millioner ekstra, der blev plads til at give til henholdsvis børne- og ungeområdet og ældreområdet, der blev nævnt i partiernes taler.

Derudover blev kompetenceudvikling blandt kommunens medarbejdere, indkøb af elcykler til hjemmeplejen, en ekstra indsats for at sætte turbo på udvikling af lokalplanerne og et projekt for større borgerinddragelse fremhævet som store plusser ved det nye budget.

Skarpe kommentarer

til lokallisterne

Hvor politikerne i forligspartierne stod i kø for at sige tak til hinanden for nogle gode og ordentlige forhandlinger, havde de alle et par skarpe kommentarer til de to lokallister, der stod uden for budgetforliget.

»Netop det at ville og kunne samarbejde får mig til at sende en særlig hilsen til oppositionen. Alle partier, der vil gøre en forskel for andre, må søge samarbejdet. I har et år til at overveje, hvorvidt I vil være med i budgetforhandlingerne næste år. I repræsenterer en femtedel af borgerne. Har de ikke krav på at komme med til forhandlingerne. Er det ikke på tide at komme ud af lønkammeret?« lød det blandt andet fra viceborgmester Nicolaj Bertel Riber (A).

Helle Barth (V) var ligeledes efter dem:

»Sydamagerlisten og liste T har valgt igen at stå udenfor. Det er umådelig ærgerligt i forhold til varetagelse af jeres mandat. På en hel del områder har vi jo ellers et rigtig godt samarbejde,« sagde hun.

Også borgmester Kenneth Gøtterup stak til Sydamagerlisten:

»Jeg har fuld respekt for jeres dagsorden om at sammenlægge to kommuner. Men jeg synes, det er ærgerligt, at I ikke fremlægger et budget, så man kan se jeres prioriteringer. Fortæl nu borgerne, hvordan servicen skal være, hvis Sydamagerlisten skal tage ansvar,« sagde han.

T: Overskud bør bruges

Liste T og Sydamagerlisten stod dog ved deres beslutninger om at stå uden for forliget – med forskellige begrundelser.

Peter Læssøe fra liste T, der valgte at stå udenfor, fordi det var et ultimativt krav for at være med i forhandlingerne, at man bakker op om kommunens budgetopfølgningsmodel, pegede især på, at han mener, at der er meget mere overskud og råderum i Dragørs økonomi nu, og at der derfor bør bruges flere penge

»For hvad bruger borgmesterens flertal disse uhørt gode omstændigheder til? Vi synes, at det er alt for lidt. Man vil hellere polstre kommunekassen end levere en service, der matcher de skattekroner, borgerne lægger i kassen,« sagde han og fremlagde i øvrigt et alternativt budget, der blandt andet vil styrke kulturlivet, sikre mere biodiversitet i kommunen, styrke detailhandlen på Kongevej og give sundhedsforsikringer til alle medarbejdere i kommunen.

Flemming Blønd (L) forklarede, at han ikke ville bruge mange minutter på at fortælle, hvorfor Sydamagerlisten ikke ville være med i budgetaftalen.

»Vi vil ikke stemme imod, men vi har valgt ikke at stemme, fordi vi ikke har haft indflydelse,« sagde han.

Hans ultimative krav for at gå ind i forhandlingerne var at få lavet en analyse af fordele og ulemper ved at blive lagt sammen med Tårnby Kommune. Og det fik han ikke opbakning til.

Trods en længere debat blev der ikke rykket på plusser og minusser, og budgettet blev således endeligt vedtaget.

Hvordan de ekstra penge til eksempelvis børne- og ungeområdet og ældreområdet skal udmøntes, bliver først konkret efter en række analyser, der er iværksat af områderne.