Gadekærets piletræer skal hjælpes ind i alderdommen

De smukke piletræer er ved at være gamle – men ved kyndig pleje kan de pryde gadekæret i en del år endnu. Foto: Tim Panduro.

De ligner noget, der altid har stået der, og som kan blive stående ind i evigheden.

Men de kæmpehøje og metertykke piletræer ved Store Magleby Gadekærs alder skal måles i årtier nærmere end i århundreder. Piletræer bliver nemlig ikke specielt gamle, og med deres alder på anslået 90–100 år nærmer de sig langsomt udløbsdatoen.

Flere af træerne er ramt af råd, og stormskader har også gjort indhug i deres grene.

Det viser en rapport, som trærådgivningsfirmaet SkovByKon har udført for Dragør Kommune.

Det betyder ikke, at alt håb er ude. Virksomhedens eksperter har blandt andet tjekket for råd, svagheder og rodnettets kvalitet – og de er kommet frem til, at træerne ikke er til overhængende fare for omgivelserne.

Ganske vist er ikke alle træerne lige sunde, et af dem beskrives især som i forøget risiko for at vælte i en storm på grund af råd. Men både grene og hele træer vil hovedsageligt lande i gadekæret. To af de andre træer har også begyndende råd, men ikke i en grad, så de er i forøget risiko for at vælte – og hvis det sker, vil træerne med stor sandsynlighed lande i gadekæret.

SkovByKon har anbefalet, at træerne skal tjekkes med få års mellemrum, og at nogle af dem skal beskæres løbende. På den måde kan Store Magleby Gadekær beholde sine grønne kæmper lidt endnu.

I denne uge kommer motorsavene til at synge med gadekæret, når beskæringsarbejdet ifølge en meddelelse fra Dragør Kommune går i gang. Det vil betyde, at nogle af træerne ændrer udseende – deres kroner skal reduceres i både bredde og højde.

Det sker hovedsageligt af sikkerhedshensyn, så eventuelle knækkede grene vil lande i gadekæret frem for på vejen eller græsset omkring gadekæret.

Kommunen sætter skilte op i området, når træerne bliver beskåret, så man som trafikant i området kan tage hensyn til arbejdet.

Artiklen fortsætter efter billedet.

I vinteren 2023 tager vinden en meget stor gren på et af træerne. Den landede i gadekæret – men arret på træet er der endnu. Foto: Tim Panduro.

Skønhed, bioversitet og CO 2

Der er flere gode grunde til at bevare de gamle træer ved Store Magleby Gadekær.

Ud over den helt oplagte – at de er nydelige at kigge på – er de fulde af liv. Både biller, larver, insekter og mosser trives i træerne, der samtidig giver både mad og læ til områdets fugle.

Desuden lagrer træerne en hel del CO 2 SkovByKon anslår, at de tilsammen lagrer omkring 36 tons CO 2 , og at to af dem har potentiale til at optage mere. Til sammenligning ville en køretur i en gennemsnitlig benzinbil rundt om ækvator udlede seks tons CO 2 .

Artiklen fortsætter efter billedet.

Et af træerne er ved at blive hult, og det svækker træet. SkovByKon har dog vurderet, at det ikke vil være til fare for omgivelserne. Foto: Tim Panduro.

100-årige egetræ måtte lade livet

Virkeligheden overhalede det politiske arbejde, da Klima-, By- og Erhvervsudvalget i september skulle orienteres om tilstanden på egetræerne ved Dragør Lund på Hartkornsvej.

En rapport fra trærådgivningsfirmaet SkovByKon viste, at et af træerne måtte lade livet. Det hældede nemlig ud over vejen med en krone, der trak i den forkerte retning, så den ville være til fare ved nedstyrtning. En større skade på træet gjorde ikke hele historien bedre – og desuden var vejen anlagt så tæt på træets rødder, at det i sig selv svækkede træets bæreevne. Dommen var klar – bødlen måtte slibe øksen, så træet kunne fældes.

Da sagen blev fremlagt på mødet i udvalget, var en stor gren netop faldet af det dødsdømte træ – og kommunen måtte derfor handle hurtigt, selvom en fældning normalt først ville finde sted efter løvfald. Torsdag den 5. september blev Hartkornsvej derfor spærret, og kommunen fældede træet.

Den godt 100-årige eg er nu lagt i skovbunden til gavn for svampe- og insektlivet.