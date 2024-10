Kommunen håber på 97 millioner til kystbeskyttelse

Drag­ør Kommune har ansøgt om penge til:

Delstrækning 1, Dragør Nord, Ydre løsning: 82 millioner kroner. Et forland placeret cirka 3–400 meter fra kysten, der skaber et vandspejl mellem den eksisterende kystlinje og forlandet.



Delstrækning 2, Dragør by og havnen: 17 millioner kroner. Bearbejdning af kajkanter og beredskabsløsninger.



Delstrækning 3, Dragør til Søvang: 23 millioner kroner. Forhøjelse af det eksisterende dige.