Eleverne sælger blomsterklistermærker og -kort på Nordstrandskolen. Foto: TorbenStender.

Stemmerne var insisterende, og øjnene var klare, da en stor gruppe elever torsdag i sidste uge åbnede naturvidenskabsfestivalen på Store Magleby Skole.

»Pas godt på vores jord. Jeg skal bruge den, når jeg bliver stor,« sang eleverne og opfordrede i omkvædet alle til at cykle mere og spise færre bøffer. På den måde var tonen lagt for festivalen, hvor alle elever – fra 0. til 9. klasserne – på Dragørs tre folkeskoler holdt åbent hus for forældre og bedsteforældre og præsenterede de naturvidenskabelige emner, de havde arbejdet med gennem hele uge 39. Denne uge er af Astra – det nationale naturfagscenter hvert år afsat til naturvidenskabsfestival, og Dragør-skolerne var med igen.

Det overordnede tema var »Igen og igen«, hvilket taler ind i fokus på bæredygtig og klimavenlig omstilling. Noget, der tydeligvis optog eleverne meget.

»Jeg er blevet meget overrasket over, hvor meget plast der er i tekstiler. Og at tøjproduktionen faktisk forurener lige så meget og nogle gange mere, end fly og biler gør,« fortalte Arnor Lykke Karlsson fra 8.A på Store Magleby Skole, hvor han sammen med to kammerater havde etableret en bod, der skulle illustrere, hvor meget plastic der er i mange af de materialer, vi laver tøj af. Arnor bedyrede, at han var blevet bevidst om, at det var en god idé at gå i genbrugstøj og tænke mere over, hvad man køber.

Arnor Lykke Karlsson fra 8.A på Store Magleby Skole er klar på at begynde at gå i genbrugstøj, efter at han har fået øjnene op for, hvor meget tøjproduktion forurener. Foto: Kirsten Marie Juel Jensen.

Der er også tid til at eleverne kan se de andres projekter. Foto: TorbenStender.

Hands on giver bedre læring

Netop det at få lov til at lave hands on-projekter inden for naturvidenskab giver mange nye erkendelser, forklarede Mette Elizabeth Hansen, der er naturfagslærer på Store Magleby Skole og naturfagskoordinator for alle tre skoler.

»Det gør virkelig noget ved forståelsen og interessen for et fag, at man arbejder med det på den her måde i en uge. Lærerne får lov at udvikle projekter inden for temaet inden for netop det felt, de brænder for – og derfra kan eleverne så kaste sig ud i noget, som de brænder for,« siger Mette Elizabeth Hansen.

Tre 8. klasseelever testede ved naturvidenskabsfestivalen forældrenes evner til at samle modeller af molekyler på tid. Eleverne har arbejdet med at forstå og analysere kemien i tøj. Foto: Kirsten Marie Juel Jensen.

Den måde at arbejde på giver både mere læring og bedre fællesskab, og begge dele forstærker hinanden, fortalte hun. Hun forklarede også, at alle elever også havde fået til opgave at lave projekter, der kunne aktivere de besøgende på selve festivaldagen.

Så der var 7. klasseelever, der stod klar med en konkurrence, hvor det gjaldt om at sortere affald. En aktivitet, der skulle synliggøre behovet for den app, de havde udviklet, som kan hjælpe med sorteringen, når man er i tvivl. En gruppe 8. klasseelever drev en konkurrence, hvor man skulle samle molekyler på tid. Dette for at illustrere, at de i temaugen havde arbejdet med at analysere, hvordan tøj kemisk er opbygget – og hvordan man kan recirkulere, genbruge og finde nye materialer.

4. klasserne viste kriblekrableprojekter og plantekasser frem for at vise, hvordan de har arbejdet med biodiversitet og behovet for at skabe flere levesteder for insekter, mens 0. klasserne med regnvandsbassiner, fiskedam og forskellige kollager fremviste, hvordan de har arbejdet med vandets kredsløb.

Eleverne har på åbent hus-arrangementet mulighed for at vise ugens arbejde til familie og venner. Foto: TorbenStender.

Pudesyning og opskriftsudvikling

Mens Dragør Nyts journalist var på rundvisning på Store Magleby Skole, var avisens fotograf forbi Dragør Skole og Nordstrandskolen, hvor der var fyret lige så meget op under naturvidenskabsfestivalen.

Også på Dragør Skole havde de mindste klasser arbejdet med vandets kredsløb og vanddråbens rejse, og 1. klasserne havde lavet en stop-motion film om et dyr eller en plante, de selv havde valgt. Flere klasser havde arbejdet med genanvendelse, biodiversitet og en vares økologiske rygsæk. Blandt andet byggede 7. klasserne ting ud af medbragte materialer, som skulle kasseres, men i stedet har fået en ny funktion, mens 9. klasserne afsluttede deres prøveforberedende naturfagsprojekt om bæredygtig produktion.

På Nordstrandskolen har de mindste elever arbejdet med fokus på efterår, planters cyklus og derfor lavet æbletryk, æblemos, billedcollager med blade, frøsankning, grillet æbler på bål, plantet blomster og meget mere. 5. klasserne har syet puder og malet potter i genbrugets tegn, mens 7. klasserne har udviklet madretter af madvarer, der sang på sidste vers, og undersøgt forskellige konserveringsmetoder. 10. klasserne har i øvrigt lavet podcast i skolens podcastrum, hvor de har haft samtaler med elever fra forskellige årgange, der har fortalt om, hvad de har lavet i ugens løb.

En gruppe elever på Dragør Skole forklarer borgmester Kenneth Gøtterup om bæredygtigheden i konceptet »Too Good To Go«. Foto: TorbenStender.

Bysamfundet inddraget

Konklusionen på det hele må være, at alle elever på mange forskellige måder har fået udfordret deres nysgerrighed på naturvidenskab og bæredygtighed og opfinderevner til at forstå naturens ressourcer, konsekvensen af vores produktion og tænke i nye løsninger, så vi – som eleverne sang så fint – kan passe godt på vores jord.

»Det fantastiske ved naturfagsfestivalugen er, at det styrker både faglighed og fællesskab, når vi arbejder på tværs af skolerne, men også sammen med for eksempel kirkerne om ritualerne i kirken, med Amagermuseet om høsten og UngDragør om at sejle ud og tage vandprøver. På den måde bliver hele bysamfundet inddraget. Det er motiverende for alle og giver en helt anden læring,« forklarede Franciska Krohn Tøgern, der er udeskolekoordinator for alle tre skoler i Dragør.

Franciska Krohn Tøgern (til venstre) og Mette Elizabeth Hansen, henholdsvis udeskolekoordinator og naturfagskoordinator for alle tre skoler i Dragør, er meget begejstrede for naturvidenskabsfestivalen, der motiverer både elever og lærere – og inddrager en del af bysamfundet. Foto: Kirsten Marie Juel Jensen.