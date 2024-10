Klaverkoncert i Store Magleby Kirke

Karin Viktoria Jakobsson afsluttede sin solistuddannelse i år.

Søndag den 6. oktober klokken 15.00 er der klaverrecital i Store Magleby Kirke med den unge og talentfulde pianist Karin Viktoria Jakobsson.

Karin Viktoria Jakobsson debuterer i år fra solistklassen på Syddansk Musikkonservatorium efter flere års studier under prominente lærere som Christina Bjørkøe og den internationalt anerkendte koncertpianist Victor Goldberg.

Karin Jakobsson har en alsidig baggrund og optræder både som solo- og ensemblemusiker. Hun har optrådt i kirker, museer og kunsthaller rundt om i landet og er kendt for at kunne mestre både klassiske mesterværker og eksperimenterende, moderne musik. Hendes interesse spænder bredt, og hun har blandt andet samarbejdet med komponister om at uropføre nye værker.

Programmet i Store Magleby Kirke byder på to af klaverrepertoirets mest krævende og fascinerende værker: »Miroirs« af Ravel og »Udstillingsbilleder« af Modest Musorgskij.

»Miroirs«, som betyder spejle, er en samling på fem satser, der hver især maler et stemningsfuldt billede gennem klaverets lydunivers. Værket blev skrevet af den franske komponist Maurice Ravel i 1905.

Modest Musorgskijs »Udstillingsbilleder« er ligeledes et visuelt inspireret værk. Det blev skrevet som en hyldest til hans ven, kunstneren Victor Hartmann, som døde i 1873. Victor Hartmanns malerier inspirerede de ti satser i værket, der repræsenterer hvert sit billede.

Gratis adgang.