På tur med Dragør Borgerforening

Blå overtrækssko beskytter de bonede gulve i de kongelige repræsentationslokaler, der danner rammen om den danske monarks officielle funktion som statsoverhoved. Foto: Per Larsson.

Dragør Borgerforening havde arrangeret en spændende udflugt for sine medlemmer, hvor 50 deltagere fik lov at opleve de storslåede repræsentationslokaler og kongelige stalde på Christiansborg.

Arrangementet var sat i værk af formanden for aktivitetsudvalget, Annette Scheutz, med hjælp fra kulturformidler Kamusa Lise Ortiz og Christian Hansen, der til daglig arbejder i de kongelige stalde.

Rundvisning i kongelige rammer

Gruppen fra borgerforeningen blev budt velkommen af Christian Hansen og Palle Cranil, som begge er tilknyttet staldene på Christiansborg.

Herefter blev de ført gennem repræsentationslokalerne, hvor hvert rum imponerede med sin smukke interiør og historiske detaljer.

Kulturformidler Kamusa Lise Ortiz gav gruppen et levende indblik i rummenes betydning, men hun måtte med et smil indrømme, at hun ikke kunne præcisere, hvilket rum kongen eller dronningen brugte til modtagelser, da de ofte skifter værelse.

Før deltagerne fik adgang til lokalerne, blev de iført blå beskyttelsessko for at beskytte de værdifulde gulve. Kamusa Lise Ortiz fremhævede også de unikke gulve og lofter, der hver især er små kunstværker.

Turen gennem slottet kulminerede i gobelinsalen, hvor Bjørn Nørgaards kendte gobeliner skildrer Danmarks kongerække med en humoristisk og kunstnerisk vinkel. Bjørn Nørgaard fik frie hænder af dronning Margrethe til at skabe værket, som også inkluderer ham selv og hans hest.

En dag i staldene

Efter den royale rundvisning gik turen til de kongelige stalde, hvor Christian Hansen delte ud af sin viden om hestene og de mange detaljer, der går ind i vedligeholdelsen af både heste og kareter.

Staldene er en vigtig del af de kongelige ceremonier, og når der er store begivenheder, følger personalet ofte med på rejser – både i Danmark og i udlandet.

Deltagerne fik et indblik i, hvordan medarbejderne sørger for, at hestene er klar, hvis kongen eller dronningen ønsker at køre i en af de flotte vogne.

Her blev der også vist rundt i seleværkstedet og fremvist den imponerende guldkaret, som bruges ved særlige ceremonier.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Der har været heste og liv i staldene på Christiansborg Slot lige siden De Kongelige Stalde blev indviet i 1740. Foto: Per Larsson.

Historiske øjeblikke

Afslutningsvis fik deltagerne et historisk sus, da de så trappen, som Struensee og Caroline Mathilde gik ned ad, før han blev henrettet, og hun blev landsforvist. Oplevelsen gav en særlig afslutning på turen, der ellers havde stået i kongelighedens tegn.

Arrangementet sluttede af med en fælles frokost, hvor deltagerne kunne nyde en sandwich og drøfte dagens oplevelser.