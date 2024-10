Butikker sælger alkohol til unge i Dragør

Når hver tredje person, der går i 9. klasse i Dragør, fortæller, at sidste gang de drak alkohol, købte de det i en butik, er det et problem. Bedre er det ikke, at 24 procent af dem, der går i 8. klasse, og 11 procent af dem, der går i 7. klasse, siger det samme i den nyeste ungeprofilundersøgelse i kommunen. Det kan både forældre, politikere og butikker i Dragør blive enige om.

For loven er meget tydelig. Unge under 18 år må ikke købe stærk alkohol i butikkerne, og unge under 16 år må slet ikke købe alkohol. Butikkerne skal derfor altid kræve gyldigt billed-ID, hvis de er i tvivl om alderen på en kunde, der sætter en flaske sprut på kassebåndet.

En rapport fra Statens Institut for Folkesundhed viste allerede sidste år, at cirka hver tredje 15-årige har købt alkohol i et supermarked, og at de aldrig er blevet spurgt om ID. Så på dette punkt er Dragørs unge meget gennemsnitlige.

Men når man er et lille lokalsamfund, kan der opstå et særligt problem ved kassen. For det er ikke altid helt nemt at sige nej til sine venner – eller dem, man gerne vil være venner med.

»Jeg oplever, at vi her i Dragør kan have det problem, at dem, der sidder ved kassen fredag og lørdag aften, ofte selv er unge og kender de unge under 18, der kommer for at købe alkohol. Og det kan være svært at bede om ID eller nægte at sælge alkohol, når det drejer sig om ens venner,« siger blandt andet Signe Mygind Karaca, der er forælder til en datter i 7. klasse i Dragør.

Hver tredje Dragør-ung køber alkohol i butikker • 32 procent af Dragørs unge, der går i 9. klasse, fortæller, at sidste gang de drak alkohol, så købte de det i en butik.

• 24 procent af dem, der går i 8. klasse, siger det samme, mens det gælder for 11 procent af dem, der går i 7. klasse.

• 44 procent af de unge i 9. klasse er fulde mindst en gang om måneden. Det gælder for 9 procent af de unge i 8. klasse og 6 procent af de unge i 7. klasse.



Kilde: Ungeprofilundersøgelsen 2024 i Dragør.

Rundspørge: Kammerater skal afvises

I hvilke butikker de unge under 18 i Dragør får fat på alkohol, viser ungeprofilundersøgelsen intet om. Men Dragør Nyt har lavet en rundspørge til alle dagligvarebutikker og tankstationer i Dragør for at finde ud af, hvordan de oplever problemet, og hvad de gør for at klæde især deres ungemedarbejdere på til at tackle de udfordringer, der kan være ved at skulle nægte deres venner at købe alkohol.

De melder alle klart ud, at det selvfølgelig er et ledelsesansvar at sørge for, at der ikke bliver solgt alkohol til unge under 18.

Ingen af butikkerne i rundspørgen har dog planer om at undgå at have ungemedarbejdere på arbejde på de tidspunkter i weekenden, hvor unge nok oftest er ude for at købe alkohol. De mener, at det er nok, at de informerer medarbejderne om reglerne, og at de sørger for, at der – som loven i øvrigt foreskriver – altid skal være en medarbejder over 18 på arbejde om aftenen.

Direktør for 7-Eleven Danmark, Jesper Østergaard, er dog klar i spyttet, når han bliver spurgt om, hvad han synes om, at så mange 15-årige tilsyneladende køber alkohol i butikker.

Mange bliver ikke spurgt om ID • Hver tredje 15-årig har købt alkohol i et supermarked.

• 37 procent af de 15-årige, der har købt alkohol, fortæller, at de aldrig er blevet spurgt om ID i forbindelse med, at de har købt alkohol i et supermarked inden for det seneste år.



Kilde: Statens Institut for Folkesundhed: §Alkohol, 2023

»Det kan siges helt kort: Det er ikke godt nok. Reglerne er klare på området, og de skal naturligvis overholdes,« siger han og fortsætter:

»Vi kender ofte en del af kunderne i vores butikker, og reglerne er ens for alle. Når det er sagt, er vi klar over, at det kan være svært for en 17-årig at afvise en klassekammerat ved kassen. Men det skal gøres, og vi taler løbende med vores yngre ansatte om, hvordan man kan kommunikere en afvisning ved eksempelvis at henvise til konsekvenserne for den enkelte butik,« siger han.

7-Eleven arbejder i øvrigt for, at der skal indføres en digital alderskontrol i Danmark for at undgå konfrontationer i butikken omkring ID.

Også i SuperBrugsen, Lidl og hos Salling Group, der står bag de to Netto’er og føtex food, lyder beskeden, at de ikke vil afvise, at der kan have været nogle af deres medarbejdere, der har solgt alkohol til unge under 18, men at de har faste procedurer, der sikrer, at deres ledere instruerer alle – selvfølgelig også ungarbejderne – i, at det er vigtigt, at der bliver tjekket for ID, når yngre kunder vil købe alkohol eller tobak. Og at de også har skiltning i butikken og digitale påmindelser i kasseapparatet, der minder om at spørge om ID.

»Selvfølgelig kan det være en udfordring, hvis det er kammerater til vores kolleger i butikkerne, der køber det. Men det ændrer ikke, at reglerne gælder for alle. Vi synes dog også, at det er en urimelig og besynderlig politisk beslutning, at ansvaret alene placeres hos vores kolleger ved kassen og ikke hos kunden,« lyder det fra Jens Juul Nielsen, informationsdirektør i Coop Danmark, der står bag SuperBrugsen.

Hos Cirkle K bærer alle medarbejdere badges, der fortæller, at de spørger om ID.

»Herudover har vi sammen med DSK (De Samvirkende Købmænd) igangsat kampagnen »alder er svær at gætte«, da det nogle gange kan være svært at vurdere en kundes alder. I den forbindelse har vi bedt vores medarbejdere om at tjekke ID hos alle kunder, som vurderes at være op til 25 år,« fortæller kommunikationschef Kirsten Grumstrup.

Butikkernes ansvar – men åben for dialog

Uagtet at butikkerne lader til at have fokus på problemet, er det et faktum, at unge under 18 ikke altid bliver spurgt om ID og derfor kan købe alkohol, selvom de ikke må.

Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V), formand for Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, mener, at det er meget bekymrende, at så mange unge i 9. klasse har købt alkohol i de lokale butikker.

»Det er vigtigt, at butikkerne tager ansvar for at støtte deres unge medarbejdere i disse situationer og sikrer, at de ikke er alene ved kassen, når de kan blive udsat for dette pres,« siger han.

Han mener, at tallene tyder på, at supermarkederne skal sætte endnu mere fokus på denne problematik. Han understreger, at det ikke er en kommunal opgave at sikre, at butikkerne og supermarkederne overholder lovgivningen om salg af alkohol.

»Men jeg vil altid gerne indgå i en dialog med dem om mulige løsninger. Og jeg vil ikke afvise muligheden for at lave en fælles kampagne, der sætter fokus på at skabe en kultur, hvor det er acceptabelt at sige nej til at sælge alkohol til venner,« siger Henrik L. Kjærsvold-Niclasen.

Problemet skal løses et andet sted

Ifølge ham starter problemet dog et helt andet sted. Nemlig hos forældrene, som flere artikler også satte fokus på i Dragør Nyt for tre uger siden.

»Det er jo ikke kun i 9. klasse, de unge i Dragør drikker. Vores undersøgelse viste også, at 26 procent af de unge i 7. klasse har drukket alkohol. Tallene i hele udskolingen ligger markant højere end på landsplan, så vi har en udfordring. Og nøgleordet er virkelig kultur. Kulturen skal ændres. Og det hele starter hos forældrene. Når forældrene giver deres børn lov til at drikke alkohol eller endda selv giver dem alkohol at drikke – vores undersøgelse viste jo også, at næsten 50 procent af de unge får alkoholen fra deres forældre – så sker det ikke af ond vilje. Men det er en form for misforstået ansvarsfølelse, hvor man føler, at man har mere kontrol og en bedre dialog med sit barn, hvis man ikke bare siger nej,« lyder det fra udvalgsformanden.

Han lover, at der er flere tiltag på vej i Dragør for at bryde mønsteret, så alkoholdebuten udsættes, og langt færre unge drikker – hvilket jo så også vil betyde, at færre unge forsøger at købe alkohol i butikkerne.

»Det er en enig kommunalbestyrelse, der vil det her. Vi skal som kommune ikke slå forældrene i hovedet. Men der er anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, og der er lovgivning. Så vi har en stor opgave i vidensdeling og information, så vi kan støtte flere i at sige nej tak til alkohol. For der er altså noget helt galt, hvis vi accepterer 15-årige børn, der cykler beruset rundt på cykel. Og når jeg hører forældre fra Dragør begrunde det med traditioner, er mit svar, at der jo også var engang, hvor man gav cigaretetuier til børn i konfirmationsgave. Det gør vi heller ikke mere. Samfundet udvikler sig. Vi ved mere. Derfor skal kulturen laves om,« slutter Henrik L. Kjærsvold-Niclasen.