Kommunesammenlægningen i fokus

Dines Bogø deler ud af sin store lokalhistoriske viden på Dragør Bibliotek. Foto: TorbenStender.

I dag ligger Dragør nummer 93 på listen over de 98 danske kommuner efter indbyggertal. Men kommunen blev dannet 1. april 1974, da de to endnu mindre kommuner Dragør og Store Magleby blev slået sammen. Det skete ikke uden politiske sværdslag. Det skyldtes i høj grad de to meget forskellige livsformer: Den ene baseret på indkomst fra havet, og den anden på landbrug – to forskellige kulturer og livsanskuelser.

Dragør Bibliotek udgjorde torsdag aften, den 26. september rammerne for et spændende og velbesøgt foredrag med lokalhistoriker Dines Bogø, som gav de fremmødte et indblik i de dramatiske forhandlinger, der fandt sted dengang.