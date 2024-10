Skal man kun dreje ét sted, skal det være på alkoholknappen

Alkohol har en skadelig effekt på unge hjerner, der er ved at udvikle sig. Hvis man drikker fem genstande hver weekend over en periode på et til to år, påvirker det både hukommelse og indlæring.

Det er vigtigt, at man selv tør sige nej til alkohol og stå imod gruppepres. Det er afgørende, at forældre tør sætte alkoholrammer for deres børn.

Al denne information har SSP-konsulent Peter Henriksen troligt holdt foredrag om gennem de sidste godt ti år for både de unge og deres forældre. En indsats, han mener er vigtig, og som han vil fortsætte med.

Men samtidig skal der en helt ny indsats til. For han vil ikke se på, at undersøgelser – som den seneste ungeprofil – viser, at Dragørs unge slår flere rekorder inden for alkohol.

»Alkohol er simpelthen udslagsgiveren for, at unge laver alle mulige andre dumme ting. Så skal man kun dreje på én knap, så får man mest profit af at skrue på alkohol,« forklarer han.

Alle skal bidrage

Så han er netop nu ved at se på, hvordan hele lokalsamfundet kan bidrage til at ændre den alkoholkultur, der ifølge ham på ingen måde kan romantiseres eller bagatelliseres.

»Nu skal vi se på, hvordan vi alle kan bidrage. Foreningslivet, butikkerne og politikerne. Hvor synligt skal alkohol være? Skal forældre sidde og nyde fadøl lige ved siden af fodboldbanerne, hvor deres børn spiller? Hvordan håndterer vi det, når en ung dukker op med en flaske vodka til et skolebal?« spørger Peter Henriksen.

Han mener, at der nu er tilstrækkeligt med data til at konkludere, at der er et problem i Dragør. Man kan ikke løbe fra, at 49,8 procent af Dragørs 9.-klasseelever har været fulde inden for de sidste 30 dage, hvilket er et godt stykke over landsgennemsnittet på 40 procent og langt over gennemsnittet i Europa, der ligger på 13 procent.

Og man kan slet ikke løbe fra, at en tredjedel fortæller, at de har købt alkohol i butikkerne, og at cirka halvdelen fortæller, at de har fået det af deres forældre.

»Det giver virkelig mening at fokusere kræfterne her. Og jeg kan se, at der ligger potentiale i at skabe offentlig opmærksomhed på det her. Vi skal have flere forældre til at deltage i workshops og foredrag, og ud over vores sædvanlige snak i 7. klasse, hvor vi forsøger at få forældrene til at aftale fælles regler for alkohol, vil vi gerne lave opfølgning i 8. og måske også 9. klasse. Og så er vi gået meget målrettet til det her med at få etableret en alkoholfri sidste skoledag,« forklarer Peter Henriksen.

Kæmper imod naturlov

Som Dragør Nyt tidligere har beskrevet, ønsker man fra kommunens side at komme den tradition til livs, der handler om, at 9.-klasseeleverne cykler rundt til alle klassens forældre og får serveret alkohol på hvert stop på ruten.

»Det har nærmest været en naturlov. Selvfølgelig skal de det. Forældrene har jo selv gjort det. Vi har også set, at selve festerne omkring sidste skoledag er blevet centreret omkring alkohol. Som privatfest – afholdt af forældre – på Strandhotellet med fri bar. Det skal vi have sat spørgsmålstegn ved. Og det oplever jeg faktisk også, at flere og flere forældre gør,« lyder det fra SSP-konsulenten.

Så kommunens arbejde med at sørge for at tilbyde en alternativ og alkoholfri sidste skoledag er i fuld gang. Men det afgørende bliver, om forældrene også bakker op og ikke hopper med på alkoholvognen og selv tilbyder den til de unge.

Vil være butikkernes vagthund

Derudover vil Peter Henriksen også være i tættere dialog med butikkerne i Dragør – og være vagthunden i hælene på dem, så de overholder lovgivningen om ikke at sælge alkohol til mindreårige.

»Når jeg hører, at nu går de unge hen og køber alkohol dér, så gør jeg det, at jeg taler med butiksindehaveren og får adresseret problemet. Eller hvis jeg har fået at vide, at der er en konkret ungarbejder, der gerne sælger alkohol til vennerne, så tager jeg fat i vedkommendes forældre. Ikke for at slå ned, men for at fortælle dem, at de skal være opmærksomme på, at de bryder loven. Og jeg går til det med en nysgerrighed over, om de føler sig presset af vennerne til at sælge alkohol til dem. Det handler om dialog med både forretningerne og de unge,« forklarer Peter Henriksen.

Selvom han ved, at Dragørs traditioner og alkoholkultur ikke bliver ændret med et slag, er han optimistisk.

»Der er allerede sket en holdningsændring. Nu skal vi bare have alle til lige at tage et skridt mere. Så forældrene ikke er bange for at være tydelige og stå fast og ikke arrangerer parallelle private fester til de alkoholfrie arrangementer, vi kommer med,« lyder bønnen fra Peter Henriksen.