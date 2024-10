Dragørs skoler ligger i toppen

Når man læser diverse debatindlæg om vores skoler i Dragør, så kan man meget ofte få det indtryk, at alt er »helt til hundene«.

Bevares, der er altid plads til forbedringer, men vi skal også huske at dele de positive historier, for vi har faktisk nogle rigtig gode skoler med nogle fantastiske medarbejdere.

I en netop offentliggjort analyse fra CEPOS ligger Dragør Kommunes skoler i toppen af danske kommuner, når man i 9. klasse i 2023 dels måler på såvel den faktiske beståelsesandel og på beståelsesløfteevnen, som er den forskel, der er mellem den faktiske og den forventede beståelsesandel, efter at man korrigerer for de socioøkonomiske forskelle.

I Dragørs skoler ligger den faktiske beståelsesprocent i 2023 for 9. klasse på 94,8 procent, hvor den forventede beståelsesandel er beregnet til 91,9 procent. Det betyder, at beståelsesandelen er 2,9 procentpoint bedre, end man kan forvente. Forskellen udtrykker dermed skolernes evne til at levere bedre end forventet – også kaldet beståelsesløfteevnen.

Af undersøgelsen fremgår det, at skolerne i Dragør ligger nummer et ud af samtlige danske kommuner med en beståelsesandel på 95 procent. Det er rigtig flot og noget, skolerne og vores dygtige medarbejdere kan og skal være stolte af. I den kedelige ende ligger Lolland med 70 procent.

Vi var jo godt klar over, at skolerne i Dragør er fantastiske, men dejligt at få det bekræftet i denne analyse.

Med venlig hilsen

Henrik C. Løwenheim Kjærsvold-Niclasen

Formand for Børne-, Fritids- og Kulturudvalget og medlem af kommunalbestyrelsen for Venstre