Helene Frank: Kirkerummet kan give en helt særlig musikalsk oplevelse

X Factor-vinderen Helene Frank giver koncert i Dragør Kirke. Foto: Lasse Lagoni.

»Kirken er et godt rum for sådan en som mig. Her kommer folk med en forventning om at få en dejlig musikalsk oplevelse. De forventer ikke en, som hopper og danser på scenen.«

Sådan lyder det fra sangerinde Helene Frank, der giver koncert i Dragør Kirke onsdag den 9. oktober.

Det er nok ikke gået mange Dragør-borgeres næse forbi, at Helene Frank – som Simon Kvamms deltager – vandt det stort anlagte tv-show »X Factor«. Med godt 70 procent af stemmerne sang hun sig op øverst på podiet i finalen.

Lige så mange bemærkede sikkert, at det ikke var badutspring og store armbevægelser, der gav hende den sikre sejr. Godt nok havde Simon Kvamm sat skruetvingen på de visuelle effekter omkring hende. Men hendes stemme var i centrum. Og det vil den altid være, når hun optræder, fortæller hun.

»Det, jeg gjorde, var jo som regel at stå bag et klaver og synge. Alt det, der skete rundt om mig, var produceret for at få det til at fungere på tv. X Factor var jo next level. Simon og Mikkel lavede virkelig fede versioner, og jeg blev enormt inspireret af det. Men nu er det et helt andet set-up, jeg skal lave. Kirkerummet passer til den, jeg er. Jeg går op i, at det, jeg laver, lyder godt. Ikke det visuelle. Jeg vil gøre alt for, at folk kan få en dejlig musikalsk oplevelse,« fortæller Helene Frank.

Ny single på vej

De to visuelle troldmænd, som hun nævner – Simon Kvamm og producer Mikkel Damgaard – havde dog også lyst til at skære ind til benet og stemmen, da »X Factor« var forbi. Og det var dem, der fik tanken om, at kirkekoncerter og Helene Frank var det perfekte match.

»Da vi skulle vælge, hvor det skulle være, var det oplagt, at vi skulle lave en, der ligger i min baghave i Kolding, og en, der er i Simons baghave, som jo er Dragør. Jeg glæder mig virkelig meget, for kirkens akustik er så dejlig. Men det kræver også, at man har en god lydmand. For der er jo beats, der bare lyder mærkeligt i en kirke. Det er en helt særlig stemning, man kan skabe her,« siger Helene Frank.

Hun lover både sange, man har hørt hende optræde med i X Factor – i versioner, der klæder kirkerummet. Og så en række nye sange.

Efter koncerten i Dragør Kirke og en lignende koncert i Brændkjærkirken i Kolding den torsdag den 10. oktober udkommer hun med en ny single fredag den 11. oktober.

En sang, der er blevet til i samarbejde med sangskriver Marie Foged og Universal, som hun vandt en pladekontrakt med i X Factor.

Fordybelse er vigtigere end berømmelse

Pladekontrakten og den succes, hendes debutsingle »Verden findes« har haft, er Helene Frank selvfølgelig glad for og stolt af. Men rigdom og berømmelse står ikke skrevet i de stjerner, hun rækker ud efter.

For Helene Frank er det sangen og musikken og de oplevelser, hun får og skaber, som betyder noget. Derfor passer de to kirkekoncerter også meget bedre ind i hendes livstråd end stort opsatte arenakoncerter. De passer til det formål, hun stadig har med at undervise på Frøslevlejrens Efterskole. De passer til fortsat at optræde med gospelkoret, bandet og de musikgrupper, hun har været en del af i mange år. Og de passer til den umættelige trang, Helene Frank har haft til at synge og spille, siden hun var to år gammel og akkompagnerede morens guitarspil med sin stemme.

»Jeg vil virkelig gerne finde en god balance mellem at udgive min egen musik og være i den almindelige verden og have et almindeligt arbejde, eller hvad man skal kalde det. Jeg vil gerne vise mine elever, at man kan følge sine drømme. Og jeg vil gerne inspirere flere unge til at kaste sig ud i at spille musik. Der er så få, der kan spille instrumenter i dag,« siger Helene Frank, der har klaveret, saxofonen og stemmen som sine primære instrumenter, men i øvrigt også er habil på klarinet, guitar, harmonika og kirkeorgel.

»Jeg startede i så ung en alder, at det var så integreret en del af mig, at jeg ikke gav op, da det blev svært, eller jeg som teenager også fik andre interesser. I dag skal alt bare gå så hurtigt, at jeg føler, at de unge kommer til at give op. De fordyber sig ikke. Og det er nødvendigt, hvis man skal være god til at spille et instrument. Mange unge lærer at spille to sange gennem Youtube, og så tror de, at de kan spille klaver. Jeg vil i stedet gerne vise, at man bliver bedre, når man giver sig tid til fordybelsen. Og det får man rigtig meget ud af på den lange bane. Det gavner ens mentale helbred at spille et instrument. Det giver en ro. I hvert fald for mig,« forklarer Helene Frank.

Denne fordybelse håber hun også at inspirere til med sine kirkekoncerter. Og det starter altså i Dragør Kirke.