Var i dag søndag nede hos Aslan i Søndergården for at købe lidt ind. Ved siden af min bil holdt der en dieselhakker BMW med motoren i gang. På bagsædet sad to børn i sikkerhedsstole.

Jeg spurgte moren, hvorfor hun havde motoren i gang. Svaret var: »Jeg gider ikke tale med dig, din langsomme, gamle idiot.«

Er det en måde at opdrage sine børn på? Er der ikke kun et minuts tomgang her i Dragør?

Jeg håber, at hun tænker tilbage på denne situation, når hun bliver 80 år.

Med hensyn til Blushøjspejdernes nye hytte har jeg også doneret.

Mit barnebarn var pylret, men via spejderne bliver han mere og mere et mandfolk.

Jeg er selv gammel spejder, så morfar betaler. Spejderliv er sundt, giver færdigheder, så man kan klare sig selv.

Blushøjs beliggenhed er optimal. Tænk, at man ikke kan holde til at høre ungdom omkring sig. Altså spejdere er velopdragne juniorer. Og var spejderhytten ikke der, da der blev købt hus?

Med venlig hilsen

Steen Olsen

Fasanvænget 78