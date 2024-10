Der kommer intet særligt støjregulativ på havnen i Dragør.

Politiet har afvist et særligt støjregulativ for området, fordi myndigheden ifølge forvaltningen i Dragør Kommune ikke finder grundlag for det.

Ifølge formanden for Klima-, By- og Erhvervsudvalget, Helle Barth, skyldes det, at der allerede findes et nationalt støjregulativ, der også dækker Dragør Havn.