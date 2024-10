Slut med huller og dybe vandpytter – snart får Hollænderhallens p-plads ny asfalt

Asfalten ved Hollænderhallen er temmelig slidt – men det bliver der gjort noget ved i efterårsferien. Foto: Tim Panduro.

Børnehavebørnene i Kornblomsten på Halvejen bliver nogle solide vandpytter og vinterglidebaner fattigere i efterårsferien.

Til gengæld kan Hollænderhallens gæster fra midten af oktober glæde sig over bedre parkeringsmuligheder og færre snublefælder ved kommunens centrale sportshal.

Mandag den 14. oktober begynder genopretningen af parkeringspladsen, der i årevis har ligget med stadigt større huller, som har skabt store vandpytter, når efterårsregnen falder.

Arbejdet omfatter parkeringspladsen fra den hævede flade i asfalten ved Lundestien og hele vejen op til hallens facade. Et par stier på området bag hallen og ved Store Magleby Skole får ny asfalt i samme ombæring.

Parkeringspladsen har trængt til en overhaling i flere år, men overvejelser om områdets fremtid har stået i vejen for andet end lapninger. Det fortæller vejingeniør Henrik Aagaard fra Center for Plan, Teknik og Erhverv i Dragør Kommune.

»Der har været tanker om at forskønne området ved Hollænderhallen med vejtræer, en mindre markant belysning og andre tiltag, og så længe man sigtede mod det mål, har vi lappet huller, så vi ikke har skullet bryde nylagt asfalt op. Men efterhånden er man kommet frem til, at der er så meget andet, kommunen skal bruge penge på, så en decideret forskønnelse af området fortoner sig nok lidt i fremtiden. I stedet giver vi hele pladsen en makeover, så den fungerer for alle dem, der bruger den i det daglige,« siger vejingeniøren.

Der skal lægges omkring 5.500 kvadratmeter ny asfalt i dette område. Hollænderhallen er øverst i billedet, mens børnehaven Kornblomsten ses nederst til venstre. Illustration: Dragør Kommune.

Parkering forbudt

Medmindre vejret driller med frostvejr eller voldsom regn, forventer Henrik Aagaard, at den nyasfalterede plads vil stå klar med afstribning, når efterårsferien slutter.

»Vores egen vej- og gartnerafdeling har fjernet alt, hvad der er af kantsten, cykelstativer og andet byudstyr, så pladsen er let at gå til. Når de store maskiner kommer, går det stærkt,« fortæller han.

Asfaltarbejdet betyder, at folk med ærinde i hallen må finde et andet sted at parkere i efterårsferien. Kommunen anbefaler, at man bruger rådhusets parkeringsplads eller Store Magleby Skoles parkeringsplads på henholdsvis den ene og den anden side af Kirkevej eller vejkanten langs Rytteragers forlængelse.

Vejbump og stisystemer

Hollænderhallens parkeringsplads er ikke ene om at få ny asfalt. Omkring 650 meter af Petersmindestien og Hvidtjørnestien – stisystemer nord for Køjevænget og mellem Hvidtjørnen og Store Magleby Strandvej – har fået en overhaling i sidste uge.

På Ndr. Dragørvej kommer entreprenørmaskinerne også i sving. Her skal der lægges nyt asfaltslidlag ved den nedlagte bussluse, og der skal laves to nye vejbump i asfalt vest for A. P. Møllers Allé og øst for D. B. Dirchsens Allé. Kommunens folk venter dog på at kunne komme i gang i området, hvor HOFOR er ved at lave vandregulering.

Mandag den 4. november bliver det sidste af projekterne skudt i gang. Det er etableringen af en hævet asfaltflade i krydset ved Krudttårnsvej og Engvej. Der går vej- og gartnerafdelingen snart i gang med at forberede kantstenen til den nye ændring.

Villaveje venter på fjernvarmen

Rundt omkring på kommunens villaveje er der også behov for renovering af asfalten. Men det har ikke ligget forrest i kommunens prioriteringer i år, og det er der gode grunde til, fortæller Henrik Aagard.

»Vi er stadig i et limbo i forhold til fjernvarmeudrulningen, så vi har ikke lyst til at genoprette villaveje for blot at skulle grave halvdelen af vejen op igen for at lægge fjernvarmerør. Derfor har vi kigget på at udføre arbejdet i områder, der ikke vil blive berørt af fjernvarmeudrulningen,« siger han.