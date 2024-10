Sorgkursus til medarbejdere

Fordi ingen børn skal stå alene. Det er overskriften på en indsats, Dragør Kommune er gået i gang med for at styrke kommunens sorgberedskab.

Med en bevilling på 60.000 kroner fra Kræftens Bekæmpelse betyder det, at en gruppe fagmedarbejdere under Center for Børn, Skole og Familie skal på et todageskursus den 5. og 6. november. Her bliver de af eksperter fra Kræftens Bekæmpelse klædt på til at kunne håndtere krisesituationer og yde en god sorgindsats for børn, unge og deres familier.

Dette er relevant, da der i Dragør Kommune – beregnet ud fra landstallene – i gennemsnit er fire børn om året, der mister en forælder, og 87 børn om året, der oplever, at deres far eller mor indlægges med en kritisk sygdom.

De personer fra kommunen, som kommer på sorgkurset, får derefter rollen som nøglepersoner med ansvar for at forankre viden om sorgarbejde og støtte i krisesituationer på hele børne-og ungeområdet i Dragør Kommune.