Husk at forberede dig på uvejr – og andre kriser

Ni liter drikkevand per person i husstanden plus ekstra vand til husdyr. Mad, der kan tilberedes uden komfur eller ovn, til tre døgn. Lommelygter, varme tæpper og en batteridreven FM-radio. Det er nogle af de ting, man konstant bør have på lager. Det fremgår af den besked, alle har fået i deres digitale brevkasse fra Beredskabsstyrelsen her i september.

Det kan virke voldsomt, at man skal forberede sig på en måde, man ikke har gjort siden verdenskrigene. Men anbefalingerne kommer på baggrund af klimaforandringerne, der betyder hyppigere og voldsommere ekstreme vejrhændelser. Og en øget risiko for blandt andet cyberangreb og sabotage på forsyningsledninger, der kan betyde, at vores kommunikationslinjer og forsyningsledninger bliver lukket ned.

I Dragør er der ikke mere grund til bekymring end andre steder i landet, understreger operationschef og pressetalsmand Tim Ole Simonsen fra Hovedstadens Beredskab, der også dækker Dragør. Men der er alligevel enkelte ting, man skal være særligt opmærksom på.

»Der er som udgangspunkt ikke særlige forhold i Dragør. Man skal læse anbefalingerne og forberede sig efter dem. Men det er klart, at for eksempel sandsække kan være en god idé at have på lager for nogle af borgerne. Hvis man bor langt oppe i Store Magleby, skulle det ikke gerne være et problem. Jo længere væk fra vandet, man bor, jo mindre mening giver det at fylde garagen med sandsække. Men har man en iskiosk på havnen, eller bor man for eksempel i Søvang eller en af de andre meget lave, kystnære steder, kan det være en god idé med sandsække,« forklarer han.

Hold øje med digerne

Risikoen for oversvømmelse har altid været et problem i Dragør, men det voldsommere vejr, man har set i de senere år, forstærker bekymringerne.

Selvom kommunen altid stiller sandsække til rådighed på udvalgte udleveringssteder, er det smart selv at være forberedt. For mens man oftest vil kende til forhøjet vandstand nogle dage i forvejen – for eksempel efter vedvarende, stærk vind i østlig retning – kan voldsomme regnskyl komme mere uforudset.

»I den slags tilfælde er det godt at være klar til at beskytte sit hus for oversvømmelse, hvis man eksempelvis har en kælder. Så gælder det for eksempel om at afskærme kælderhalse. Hvad der præcist skal til, kommer jo meget an på huset. Men det er noget, man skal være opmærksom på,« siger Tim Ole Simonsen.

Han understreger i øvrigt, at sandsække og andre midler til at holde vandet ude fra sin bolig kun er midlertidige løsninger. Diger, terrænløft og mure er nødvendige på lang sigt.

»Det er en debat, vi ikke går ind i. Men noget, man som borger kan og skal være meget opmærksom på, når man går tur med sin hund på digerne, er at holde øje med digets tilstand. Vi ser nogle gange, at dér, hvor stier går hen over diget, sker der en nedslidning. Opdager man sådan et brud, skal man kontakte kommunen med det samme,« lyder det fra operationschefen.

Følg myndighedernes instrukser via radio

Selvom kommunen og beredskabet vil gøre, hvad de kan i alle typer af nødsituationer, skal man ikke droppe kriseforberedelserne i den tro, at kommunen står klar med nødgeneratorer, vand og mad til alle.

»Udgangspunktet er, at de fleste borgere vil kunne klare sig selv i en kortere periode,« siger Tim Ole Simonsen.

Det er netop derfor, at Beredskabsstyrelsen har lavet de nye tjeklister for, hvad man bør have på lager. Og så er det selvfølgelig hele tiden vigtigt at følge myndighedernes instrukser. Man kan for eksempel blive beordret til at blive indendørs eller til at forlade sit hus. Her kommer den batteridrevne FM-radio ind.

Tim Ole Simonsen forklarer, at en større eller generel evakuering er et meget usandsynligt scenarie. Men ved forøget vandstand kan det være aktuelt at evakuere et mindre antal borgere fra et særligt udsat område.

»I nødstilfælde vil der blive læst beredskabsmeddelelser op på de regionale og landsdækkende radiokanaler. Det kræver altså, at man har noget, der kan modtage radio. I første omgang vil man dog også forsøge at gøre det lokalt og sørge for målrettet information til de borgere, der for eksempel er i risiko for oversvømmelse. Så ringer man direkte, hvis man kan, eller man går fra hus til hus,« siger Tim Ole Sørensen.

Kun få sikre pladser

Den nyeste opgørelse fra juni 2024, som er udarbejdet af Beredskabsstyrelsen, kommunerne og Vurderingsstyrelsen, viser, at der i alt er 2.961 pladser i beskyttelsesrum og sikkerhedsrum i Dragør Kommune. Det vil sige, at der langtfra er plads til alle borgerne her.

Men Tim Ole Sørensen mener bestemt ikke, at der er nogen grund til bekymring. At alle skal være forberedt på kriser, er ikke ensbetydende med, at man skal gå og frygte en ny verdenskrig.

»Der er ikke en direkte militær trussel mod Danmark, og det generelle trusselsniveau er ikke ændret. Regeringen vil melde ud, hvis det bliver aktuelt at klargøre beskyttelsesrum med videre,« forklarer Tim Ole Sørensen.