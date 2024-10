Iværksætterkonkurrence i skolerne

Idéer til fremtidens Dragør

Under temaet »Igen og igen«. Udtænkt af 6. klasserne i ­Dragør. Cirka 40 forskellige projekter er blevet udviklet i ­løbet af de sidste uger – otte af dem havnede i finalen:



Foodtruck med mad af madrester

Konceptet for foodtrucken re-food er, at Dragørs borgere kan aflevere det mad, de ikke får brugt – i stedet for at smide det ud. Foodtrucken vil herefter lave en menu ud fra de tilgængelige varer og sælge dem billigt. Det vil minimere madspild og give et godt aftensmadsalternativ til byens travle børnefamilier.

Store Magleby Skole, 6. B



En gokartbane på havnen

Fordi der er for få aktiviteter for unge i byen, skal der laves en gokartbane på græsplænen foran fortet. Da det skal være el-gokarts, kommer det ikke til at larme. Det vil give både flere glade unge og flere arbejdspladser i byen.

Nordstrandskolen, 6. C



Pantautomater til pizzabakker, slik- og ispapir

Der skal placeres pantautomater rundt i byen ved for ­eksempel skolerne, stranden og Hollænderhallen, hvor

man kan pante eksempelvis pizzabakker, slik- og ispapir. Ved at sætte pant på flere ting vil der komme til at ligge mindre skrald rundt om i byen.

Dragør Skole, Gruppe 1, Skrald



Skralderobotfisken RUBUK

Skralderobotfisk – cirka tre meter lange som en robåd – skal fungere som robotstøvsugere i Dragør Havn. De skal ­placeres forskellige steder i havnen, hvor de skal svømme rundt og si vandet, samle skidt og skrald og presse det ­sammen. Robotfisken kan scanne vandet for forhindringer og svømmer selv tilbage til en ladestation. Ved ladestationen kommer en havnemedarbejder og tømmer robotfisken for skraldet, der herefter kan køres på genbrugspladsen.

Nordstrandskolen 6. D



Pantautomater til cigaretter og nikotinposer

For at undgå at der ligger cigaretskod og nikotinposer på byens gader, skal der være pant på cigaretter og nikotinposer, og der skal stilles pantautomater til formålet ved alle byens supermarkeder – ved siden af flaskeautomaterne.

Dragør Skole, Gruppe 2, Nikotin



Ny app: Flaske forbi

Hvis man ikke selv kan eller orker at pante sine flasker, kan man i denne app gøre sine flasker tilgængelige – og så kan en hjemløs klikke ind og vælge at komme og hente dem, pante flaskerne og dermed tjene lidt penge. Da de fleste hjemløse ifølge statistikkerne faktisk har en mobiltelefon, vil det være en god måde at hjælpe dem på – og det kan samtidig lette hverdagen for andre af byens borgere, så de slipper for at pante flasker.

Store Magleby Skole, 6. C



Tang som digemateriale

Tang kan presses sammen til store klumper og vil være et godt materiale til at have inde i kernen af nye og større diger ved Dragørs kyst. Det vil sikre god anvendelse af al den tang, der samler sig på stranden – og samtidig øge kystbeskyttelsen.

Store Magleby Skole, 6. A



Besøgstjenesten Gamle venner – unge hjælpere

En besøgstjeneste, hvor ældre kan hyre unge for cirka 55 kroner per gang til at gå tur med hunden, tage opvasken eller bare have en snak. Formålet er at sikre de ældre mere social kontakt – og samtidig et godt arbejde for de unge, der kan tjene lidt ekstra lommepenge på at gøre noget godt.

Nordstrandskolen, 6. E