Afbudsramt DB-hold taber til stærk modstander

DB-keeper Mads Glæsner underløbes i forsøg på af få kontrol over bolden – men dommerens fløjte er tavs. Foto: Henrik Rosschou.

Dragør Boldklub (DB) blev i den grad efterladt på perronen, da de lørdag den 5. oktober spillede mod FA 2000’s andethold. Efter den fantastisk 4–0-sejr over Union lørdag den 28. september var forventningerne til kampen mod FA 2000 sat op.

Kampen blev spillet på kunstgræsanlægget på Jens Jessens Vej på Frederiksberg, som ser nydeligt ud. Men det er, efter skribentens mening, ikke et underlag, fodbold skal spilles på.

DB kunne ikke stille op med samme hold, som vandt over Union. Der var afbud fra Frederik Frost, Tobias Oppermann og Tobias Damkær – tre bærende spillere, som var savnet mod FA 2000.

Divisionsreserver

Hjemmeholdet satte sig på spillet fra start. Det var tydeligt, at FA 2000-spillerne er skolet på et højere niveau end DB-spillerne. FA 2000’s førstehold spiller i 3. division, og DB’s modstandere på andetholdet var fyldt med reserver, der kæmper for at komme på banen i 3. division.

DB startede med Mathias Rahbek og Julius Krüger i front. Krüger blev tidligt i kampen trukket ned på midten, og Jonathan Bligaard blev sat længere frem på banen.

DB løb meget forgæves i første halvleg, men der var trods alt momenter, som med en effektiv afslutning kunne have givet pote. Mathias Rahbek fik en god chance, da han efter otte minutter blev spillet godt frem af Lukas Søgaard. Rahbek kom ind FA 2000-feltet, men hjemmeholdet fik effektivt blokeret afslutningen. DB-holdets problem var, at de ikke kunne komme frem til de sidste afslutninger. Dertil stod FA for stærkt.

DB måtte efter godt et kvartes spil skifte Lukas Søgaard ud med en skade, som virker som om, at den kan være langvarig. Den uheldige DB-spillers lillebror, Pelle Søgaard, blev sendt på banen og gjorde en god figur.

Mads Glæsner i DB-målet fik en meget travl dag på kontoret. FA 2000 var stort set inde i DB-feltet det meste af første halvleg.

Efter 25 minutter fik DB spillet sig frem til en mulighed i FA-feltet. En høj bold landede hos Rahbek, som rykkede ind i straffesparksfeltet. Modstanderen forsøgte at tackle, men Rahbek gled af og kørte bolden til baglinjen. Her var FA 2000-keeperen klar, og han fik bolden skubbet ud til hjørnespark. Hjørnesparket smed DB væk, som var det skrald.

FA 2000 kom foran efter godt en halv time. En høj bold blev spillet ind foran DB-målet. Glæsner kom godt ud, men han blev underløbet af en modstander og kunne ikke forsvare bolden. Glæsner faldt hårdt ned. Dommerens fløjte var tavs – og i samme moment stod det 1–0 til FA 2000.

Hjemmeholdet gjorde det til 2–0 fem minutter efter. En dyb bold blev spillet ind i DB-feltet, hvor Nikolaj Strand ikke fik fat i modstanderen, som effektivt fik afsluttet i det lange hjørne.

Julius Krüger blev taget ud i pausen – ind kom Niklas Frimand.

Første mål til Frimand

FA 2000 kom også bedst fra start i anden halvleg. Et hurtigt angreb var tæt på at resultere i en scoring blot et minut inde i anden halvleg.

DB-holdets problemer fortsatte. De muligheder, de fik på frispark eller hjørnespark, blev ikke udnyttet.

Efter cirka en times spil kom FA 2000 foran 3–0 efter godt spil i venstresiden. Et indlæg fik lov at gå forbi forsvaret, og en FA-spiller scorede med hælen. Her så DB-forsvaret ikke godt ud.

Efter 74 minutter var den gal igen. Et langt kryds fra højre side gik over til en fri FA-spiller. Han sendte bolden ind foran DB-målet, hvor en FA 2000-spiller stod fri og nemt kunne sende bolden i nettet. Var DB med her?

Det eneste lyspunkt i kampen var, at Niklas Frimand endelig fik scoret sit første mål for DB. Mathias Rahbek sendte et hjørnespark ind til Frimand, der var fri i feltet. Han headede bolden i mål i kampens næstsidste minut. Desværre var det for sent til at ændre noget, men måske kan Niklas Frimand tanke lidt selvtillid.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Niklas Frimand scorer sit første mål for DB i sin 12. kamp. Foto: Henrik Rosschou.

Øvrige opgør

Den sidste uges kampe blev spillet fredag den 4. og lørdag den 5. oktober.

PI Fodbold trak et point fra DB i bunden af københavnsserien, da de fredag aften spillede uafgjort 1–1 mod B1960. I fredagens anden kamp måtte topholdet FB på udebane nøjes med uafgjort mod Husum BK, der inden kampen var på sjettepladsen. Også denne kamp sluttede 1–1.

Lørdag var der sejr til Union, der slog KFUM 1–0. Der var også hjemmebanesejr i kampen mellem Vigerslev BK og rækkens nummer to, Skovshoved IF. Opgøret endte 2–0. Kastrup BK slog Frem 2 3–1, imens NB Bornholm på Nexø Stadion vandt 2–1 over Fremad Valby.

Efter weekendens opgør ligger DB stadig nederst i københavnsserien, og holdet har fortsat fem point op til sikkerhed på den anden side af nedrykningsstregen.

Mathias Rahbek (tv.) og Nikolaj Strandby forsvarer sammen. Foto: Henrik Rosschou.

Kommende kamp Københavnsserien: DB spiller torsdag den 10. oktober kl. 19.00 mod Vigerslev BK på hjemmebane

Hold Kampe Målscore Point 1 FB 9 30–9 20 2 Skovshoved IF 9 20–12 18 3 FA2000 2 8 25–11 18 4 Union 9 13–13 16 5 Frem 2 9 20–20 15 6 NB Bornholm 8 19–21 13 7 Kastrup BK 9 11–16 13 8 Husum BK 8 19–17 12 9 B1960 9 13–16 10 10 Fremad Valby 8 19–21 9 11 KFUM 9 11–14 9 12 Vigerslev BK 9 13–22 9 13 PI Fodbold 8 16–25 5 14 Dragør BK 9 16–28 4

Stillingen i københavnsserien ved redaktionens deadline mandag.