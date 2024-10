Ikke gåselort – men færgen

I Dragør Nyt den 11. september (læs indlægget her, red.) var et udmærket referat af »TM« (Thomas Mose, red.) om Fjerkræforeningen Broens 70-årsjubilæum.

Men der indsniger sig en lille fejl i beretningen om Gåserepublikkens oprindelse. Nemlig, at oprettelsen skete, fordi nogle tilflyttere klagede over gåselorte i gaderne.

Det er rigtigt, at tilflyttere af og til klager, men det var ikke årsag til Gåserepublikkens opståen.

Det er derimod bilfærgen til Limhamn, der er grunden til, at Gåserepublikken blev etableret. Gæssenes tur fra den gamle by til strandengene ved Batteriet og Strandlinen et par gange dagligt var ikke godt med bilerne på Rønne Allé, Drogdensvej og Strandlinien.

Også ænderne fra Dragør Fjerkræforenings utallige besøg i Øresund var en del af grunden. Fjerkræforeningen bestod af en lang række små ande- og hønsebure det sted, hvor bilrækken i dag står parkeret på sydsiden af stejleparkeringen. Det kunne man slet ikke have. Derfor besluttede kommunen at flytte foreningen ud nord for Broen, og foreningen ophævede sin gamle lovregel om forbud mod gåsehold. Straks flyttede et par af de største gåseholdere fra den gamle by derud. Det første hønsehus på havnens område kom i 1915, da vægter Jans, mod årlig betaling af én krone, fik lov at have et hønsehus. Året efter kom et mere – også mod én krone i leje. Men efter 45 år med høns var det altså slut.

Med venlig hilsen

Bent Larsen

Mangeårigt medlem af Broen