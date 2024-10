Et styrt på cyklen satte gang i lokalt vandrefænomen

I april trak Gå Amager rundt mere end 2.000 mennesker til øen. Dragør fungerer som endestation for den halve etape og som depot for dem, der vil gå videre. Foto: Betina Bitzer.

Mange ligger stadig under dynerne eller er i færd med at tygge rundstykkerne i sig ved morgenbordet, når uret slår 8 en lørdag morgen.

Men ved Fields i Ørestaden vil snesevis af vandrere begynde en op til 11 timer lang gåtur rundt på Amager. Det sker, når det halvårlige arrangement »Gå Amager Rundt« finder sted for niende gang.

Betina Bitzer fra Dragør står bag den lange, men populære gåtur. Og selvom hun er blevet en entusiastisk vandrer, var det ikke helt med hendes gode vilje, at hun i 2019 skiftede løbeskoene ud med vandrestøvlerne.

»I 2019 væltede jeg på min cykel, så jeg ikke kunne løbe mere. Så måtte jeg finde på noget andet, og jeg fandt ud af, at der var en lille gågruppe i Kongelunden. På et tidspunkt blev gruppen omdannet til en forening, og så kostede det pludselig penge at få lov til at gå. Det, syntes jeg, var lidt mærkeligt,« siger Betina Bitzer.

Hun besluttede sig derfor for at starte sin egen gågruppe. Den første tur fandt sted i marts 2020 – og kort efter kom coronanedlukningen. Det førte til en stribe aflysninger, men da sommeren gik på hæld, blev det et mere fast arrangement – selvfølgelig med behørig hensyntagen til de forskellige restriktioner.

»Folk var desperate«

I dag står hun stadig i spidsen for initiativet, hun kalder Gåtur for alle. Hver onsdag kan alle gratis gå med på de fem kvarter lange ture rundt i Dragør ved at møde op på Nordre Væl klokken 17.15. Man kan tilmelde sig på Facebook-gruppen af samme navn eller blot dukke op for at vandre gratis med rundt.

De korte gåture kunne dog ikke stille Betina Bitzers vandresult. I oktober 2020 kom hun på banen med Gå Amager rundt – en tur, der sjovt nok rammer de 42,2 kilometer, der udgør et maratonløb.

»Vi var 50 stykker, der gik, og på grund af coronarestriktioner måtte vi gå i hold. Men det var superhyggeligt,« siger hun.

Coronanedlukningen var nok bøvlet i forhold til restriktionerne – men den satte også gang i folks iver efter at gå, vurderer Betina Bitzer.

»Folk var desperate efter at opleve et eller andet, og mange arbejdede hjemme og havde tid. Jeg tror, at det er derfor, at både de ugentlige gåture og Gå Amager rundt blev en succes,« siger hun.

Betina Bitzer tog initiativ til gåture på Amager, efter at hun kom til skade ved et cykeluheld. Privatfoto

2.500 deltagere

Succes er et ord, man skal omgås med forsigtighed – men det er ganske rammende for Gå Amager rundt. Da seneste udgave fandt sted i april i år, dukkede mere end 2.500 mennesker op.

Betina Bitzer tror, at det skyldes, at hun også lavede en halv rute på 21,1 kilometer – den har i øvrigt endestation i Dragør – og en mere ekstrem rute på 55 kilometer, der også byder på noget så usædvanligt for Amager som terræn; ruten går nemlig omkring Amager Bakke, som skal bestiges godt 35 kilometer inde i turen.

De tusinder af tilmeldte i foråret gav lidt nervøsitet hos Betina Bitzer.

»Jeg fik lige lidt svedige håndflader. Men jeg fik heldigvis et samarbejde med Fields, så jeg måtte bruge deres arealer og parkeringsplads. Der blev også behov for at søge forskellige tilladelser. Men det har været rart at få en aftale med Fields. Det er nemt at komme dertil med offentlig transport. De første gange mødtes vi i Dragør, og det gav nogle hindringer, når folk udefra allerede skulle møde op klokken 8.«

På lørdag er deltagertallet lidt mere beskedent med omkring 500 tilmeldte via Facebook-gruppen Gå Amager rundt til det gratis arrangement. Det overrasker ikke Betina Bitzer – efterårsturen har altid færre deltagere end forårsturen.

Donorer og sponsorer

Projektet, der udsprang af et cykeluheld, er vokset til at blive lidt af en vandrebegivenhed med gæster fra hele Danmark og enkelte udlændinge.

Det har givet udfordringer og udgifter – blandt andet til de toiletter, Dragør Kommune forlanger bliver stillet op på dagen. Et ønske, Betina Bitzer har stor forståelse for – men har skullet finde finansiering til.

»Jeg har opfordret folk til at donere til toiletterne, så de er faktisk blevet betalt af deltagerne selv. Vi sælger også bluser og kasketter, og det har givet et lille overskud, der kan bruges til bannere og den slags. I foråret donerede vi overskuddet på 4.500 kroner til Støt Brysterne, og vi holder også et evalueringsmøde med middag for de frivillige,« siger Betina Bitzer, der også fortæller, at der har været enkelte sponsorer undervejs.

»Vi tager glædeligt mod sponsorater, og vi håber at få lavet et banner, hvor sponsorernes navne kan fremgå,« siger hun og efterlyser i samme ombæring frivillige, der vil bemande de tre poster undervejs.

Selvom der ligger en del arbejde i arrangementet, er Betina Bitzer glad for det – og hun forventer ikke at slippe tøjlerne foreløbigt.

»Så længe jeg synes, at det er sjovt, og så længe jeg får positiv respons, vil jeg gerne blive ved. Jeg strikker ikke, jeg syr ikke, og jeg går ikke i motionscenter, så det her er min hobby. Det er fedt for mig, og jeg er glad for at vide, at jeg altid kan stoppe, hvis jeg ikke længere har lyst.«

Hvis man vil deltage i lørdagens gåudfordring, kan man tilmelde sig via Facebook – søg på Gå Amager rundt. Gåturen begynder klokken 8 fra Fields – derefter har man 11 timer til at fuldføre ruten.

Hvis ikke man er på Facebook, er man også velkommen til at møde op på dagen, fortæller Betina Bitzer.