Hos SuperBrugsen på hjørnet af Krudttårnsvej og Søndre Røsevej har man haft problemer med, at naboer benytter parkeringspladsen ved dagligvareforretningen til langtidsparkering. Derfor er der nu indgået et samarbejde med et privat parkeringsselskab, der skal kontrollere, at parkeringsreglerne overholdes.

På parkeringspladsen er det tilladt at holde gratis i én time – så husk at sætte p-skiven ved parkering ved SuperBrugsen.