For fremtiden vil vi hver onsdag have en aktivitetskalender på vores hjemmeside og i den trykte avis.

Vi ved, at listen med garanti ikke er komplet, men den kommer tættere på, hvis du melder ind i god tid om et arrangement, du kender.

Meld nye arrangementer ind på detsker@dragoer-nyt.dk – jo, før du skriver, jo, flere gange omtaler vi arrangementet.

Skriv:

Dato

Tidspunkt eller tidsrum

Overskrift

Beskrivelse på kun en sætning

Sted

Adgang (Hvem er velkomne? Tilmelding? Entre?)

Kontaktperson og telefonnummer (bliver ikke offentliggjort, men bliver brugt, hvis vi er i tvivl om noget)

Vi bringer kun en linje om hvert arrangement – hvis man vil have mere med, så kan man få en annonce i avisen og online. Kontakt mediechef Jens Munch på jens@dragoer-nyt.dk

Vi tager næsten alle begivenheder med, men sætter grænsen ved tilbagevendende, ugentlige begivenheder for en lukket kreds. Vi fortæller eksempelvis ikke, hver gang et fodboldhold træner, men vi vil gerne bringe sæsonens første træning, der er åben for interesserede.

Vi tager forbehold for fejl og mangler. Søg altid informationer om begivenhederne hos arrangøren.

Aktiviteter i efterårsferien

Fredag den 11. oktober

13.00–18.00 Fernisering Lone Reedtz

Soloudstillingens første dag med bobler og lidt snacks

Dragør Havnegalleri – Gratis adgang

Lørdag den 12. oktober

08.00 Gå Amager Rundt – 21, 42 eller 55 kilometer

Gå i samlet flok til Dragør – og tilbage igen på de to lange ruter

Start ved Fields – Gratis adgang

10.00–12.00 Cosplay

Mød imponerende troopers i autentiske dragter

Dragør Bibliotek – Gratis uden tilmelding

15.00–17.00 Badminton

Seniortruppens 4. hold spiller hjemmekamp mod Ryparken

Hollænderhallen – Gratis adgang

Søndag den 13. oktober

10.00 Højmesse

Gudstjeneste ved Andreas Wille

Store Magleby Kirke – Gratis adgang

10.00 Højmesse

Gudstjeneste ved Anette Lyneborg

Dragør Kirke – Gratis adgang

14.00–15.35 Filmvisning: Grusomme mig 4

Dragør Biografteater inviterer på familiefilm

Beghuset – Gratis adgang for medlemmer

14.00–17.00 RepairCafé

Kom og få repareret dine gamle ting og sager

Dragørs Aktivitetshus på Wiedergården – Gratis adgang

Mandag den 14. oktober

9.00–14.00 Aktiv leg

Mange forskellige sportslige aktiviteter

Hollænderhallen – Gratis adgang

12.00–16.00 Efterårsaktiviteter for børn og voksne

Madmor, torvekone, grøntsagsquiz, mosteri og halmdukker

Amagermuseet – Entré over 18 år

13.00 Hønseslagtning

Hør hvad en høne kan bruges til over dens slagtning

Amagermuseet – Entré over 18 år

14.00 og 15.00 Bliv dyreven

Lær om gårdens dyr og få et diplom. Fodring kun klokken 15.00

Amagermuseet – Entré over 18 år

Tirsdag den 15. oktober

9.00–14.00 Aktiv leg

Mange forskellige sportslige aktiviteter

Hollænderhallen – Gratis adgang

12.00–16.00 Efterårsaktiviteter for børn og voksne

Madmor, torvekone, grøntsagsquiz, mosteri og halmdukker

Amagermuseet – Entré over 18 år

12.00–16.00 Brandbil

Kør med museets gamle brandbil

Amagermuseet – Entré over 18 år

13.00–15.00 Fars legestue med sundhedsplejerske

Kom og tuml sammen med dit barn og andre fædre til 0–3-årige

Dragør Bibliotek – Gratis uden tilmelding

13.00 Hønseslagtning

Hør hvad en høne kan bruges til over dens slagtning

Amagermuseet – Entré over 18 år

14.00 og 15.00 Bliv dyreven

Lær om gårdens dyr og få et diplom. Fodring kun klokken 15.00.

Amagermuseet – Entré over 18 år

17.00 Skumringsgudstjeneste

Gudstjeneste ved Gitte Turin

Store Magleby Kirke – Gratis adgang

18.00–19.00 Menighedsrådsmøde

Ordinært bestyrelsesmøde

Graverboligen ved Store Magleby Kirke

Onsdag den 16. oktober

9.00–21.00 Aktiv leg

Mange forskellige sportslige aktiviteter.

Hollænderhallen – Gratis adgang

12.00–16.00 Efterårsaktiviteter for børn og voksne

Madmor, torvekone, grøntsagsquiz, mosteri og halmdukker

Amagermuseet – Entré over 18 år

12.00–16.00 Brandbil

Kør med museets gamle brandbil

Amagermuseet – Entré over 18 år

13.00 Hønseslagtning

Hør hvad en høne kan bruges til over dens slagtning

Amagermuseet – Entré over 18 år

14.00 og 15.00 Bliv dyreven

Lær om gårdens dyr og få et diplom. Fodring kun klokken 15.00.

Amagermuseet – Entré over 18 år

Torsdag den 17. oktober

9.00 –14.00 Aktiv leg

Mange forskellige sportslige aktiviteter

Hollænderhallen – Gratis adgang

12.00–16.00 Efterårsaktiviteter for børn og voksne

Madmor, torvekone, grøntsagsquiz, mosteri og halmdukker

Amagermuseet – Entré over 18 år

12.00–16.00 Brandbil

Kør med museets gamle brandbil

Amagermuseet – Entré over 18 år

13.00 Hønseslagtning

Hør hvad en høne kan bruges til over dens slagtning

Amagermuseet – Entré over 18 år

14.00 og 15.00 Bliv dyreven

Lær om gårdens dyr og få et diplom. Fodring kun klokken 15.00.

Amagermuseet – Entré over 18 år

18.30 Møde i Dragør Rotary Klub

Lyt til EGO – Brancheforedrag ved Jan Eckhardt

Dragør Strandhotel – For medlemmer og interesserede, betaling for mad.

Fredag den 18. oktober

9.00–14.00 Aktiv leg

Mange forskellige sportslige aktiviteter

Hollænderhallen – Gratis adgang

12.00–16.00 Efterårsaktiviteter for børn og voksne

Madmor, torvekone, grøntsagsquiz, mosteri og halmdukker

Amagermuseet – Entré over 18 år

12.00–16.00 De rullende hørværksted

Prøv hvordan hør bearbejdes

Amagermuseet – Entré over 18 år, aflyses ved dårligt vejr

12.00–16.00 Kniplingedamer

Oplev det fascinerende håndværk

Amagermuseet – Entré over 18 år

13.00 Hønseslagtning

Hør hvad en høne kan bruges til over dens slagtning

Amagermuseet – Entré over 18 år

14.00 og 15.00 Bliv dyreven

Lær om gårdens dyr og få et diplom. Fodring kun klokken 15.00.

Amagermuseet – Entré over 18 år

17.30–21.00 Harry Potter-filmaften

Kom udklædt eller som du er til filmen: Harry Potter og de vises sten

Dragør Bibliotek – Entré, adgang fra 7 år, tilmelding nødvendigt

Lørdag den 19. oktober

12.00–16.00 Efterårsaktiviteter for børn og voksne

Madmor, torvekone, grøntsagsquiz, mosteri og halmdukker

Amagermuseet – Entré over 18 år

12.00–16.00 Kniplingedamer

Oplev det fascinerende håndværk

Amagermuseet – Entré over 18 år

12.30 Fodboldkamp

Dragørs 1. damesenior på udebane mod HB

Fælledparken – Gratis adgang

13.00 Hønseslagtning

Hør hvad en høne kan bruges til over dens slagtning

Amagermuseet – Entré over 18 år

14.00 og 15.00 Bliv dyreven

Lær om gårdens dyr og få et diplom. Fodring kun klokken 15.00.

Amagermuseet – Entré over 18 år

Søndag den 20. oktober

10.00 Højmesse med dåb

Gudstjeneste ved Gitte Turin

Store Magleby Kirke – Gratis adgang

10.00 Højmesse

Gudstjeneste ved Jens Bach Pedersen

Dragør Kirke – Gratis adgang

12.00–16.00 Efterårsaktiviteter for børn og voksne

Madmor, torvekone, grøntsagsquiz, mosteri og halmdukker

Amagermuseet – Entré over 18 år

12.00–16.00 Kniplingedamer

Oplev det fascinerende håndværk

Amagermuseet – Entré over 18 år

13.00 Hønseslagtning

Hør hvad en høne kan bruges til over dens slagtning

Amagermuseet – Entré over 18 år

14.00 og 15.00 Bliv dyreven

Lær om gårdens dyr og få et diplom. Fodring kun klokken 15.00.

Amagermuseet – Entré over 18 år

Senere aktiviteter

Mandag den 21. oktober

19.00–22.00 Møde i Dragør Borgerforening

Mød Helle Bart – den nye fuglemajestæt

Beghuset – Gratis for medlemmer, tilmelding nødvendigt

Tirsdag den 22. oktober

13.00–15.00 Fars legestue

Kom og tuml sammen med dit barn og andre fædre til 0–3-årige

Dragør Bibliotek – Gratis uden tilmelding

17.00 Skumringsgudstjeneste

Gudstjeneste ved Andreas Wille

Store Magleby Kirke – Gratis adgang

19.00 Fodboldkamp

Dragørs 1. herresenior på udebane mod PI Fodbold

Valby Idrætspark – Gratis adgang

Torsdag den 24. oktober

19.00–21.30 Filmvisning: Til verdens ende

Dragør Biografteater inviterer til filmaften

Beghuset – Gratis adgang for medlemmer

19.00 Fodboldkamp

Dragørs 1. damesenior på hjemmebane mod Nørrebro United

Ved Hollænderhallen – Gratis adgang

Lørdag den 26. oktober

10.00 LørdagsLyd – Musikflyveren

Musikarrangement for hele familien

Dragør Kirke – Gratis adgang

12.00 Fodboldkamp

Dragørs 1. herresenior på hjemmebane mod Skovshoved IF

Ved Hollænderhallen – Gratis adgang

Søndag den 27. oktober

10.00 Højmesse uden dåb

Gudstjeneste ved Julie Kaas

Store Magleby Kirke – Gratis adgang

10.00 Højmesse med frokost

Gudstjeneste ved Anette Lyneborg og let frokost i sognegården

Dragør Kirke – Gratis adgang

12.00–16.00 Lasergames

Spil lasergames med Martin og Kay

Kongelundsfortet – For unge fra 7. klasse, entré, tilmelding

16.00–18.00 Kirkekoncert

Kom og hør: Mozart – Requiem og Vesper

Store Magleby Kirke – Entré

Mandag den 28. oktober

19.00–21.00 Strikkeklub

Håndarbejdsaften i Graverboligen

Graverboligen ved Store Magleby Kirke – Gratis adgang

19.00–22.00 Vine i Borgerforeningen

Efterårs-hygge-vinsmagning

Dragør Borgerforening – For medlemmer, entré og tilmelding

Tirsdag den 29. oktober

13.00–15.00 Fars legestue med sundhedsplejerske

Kom og tuml sammen med dit barn og andre fædre til 0–3-årige

Dragør Bibliotek – Gratis uden tilmelding

14.15–16.00 Historisk foredrag

John Gyllinges historiske hjørne: Vikingetiden – ude og hjemme

Dragørs Aktivitetshus – Gratis adgang

17.00 Skumringsgudstjeneste

Gudstjeneste ved Gitte Turin

Store Magleby Kirke – Gratis adgang

Onsdag den 30. oktober

09.30 Foredrag om vandreture

Lokal naturvejleder kommer og fortæller

Graverboligen ved Store Magleby Kirke – Gratis adgang

14.00–16.00 Foredrag om prostatakræft

Lær at leve med sygdommen

Dragørs Aktivitetshus – Gratis adgang

19.30 En aften i godt selskab

Foredrag og fællessang med Frederik Cilius

Dragør Kirke – Gratis adgang

Torsdag den 31. oktober

18.30 Møde i Dragør Rotary Klub

Lyt til Anna Blindum, der er centerchef i Headspace Frederiksberg

Dragør Strandhotel – For medlemmer, betaling for mad.

Lørdag den 2. november

19.00 Fodboldkamp

Dragørs 1. herresenior på udebane mod B1960

Emdrupparken – Gratis adgang