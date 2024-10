Her er Dragør Nyts nye medarbejdere

I vores bestræbelser på at udgive Danmarks bedste lokalavis har vi som bekendt valgt at ansætte nye medarbejdere – og de er allerede i gang med at løfte kvaliteten i avisen.

I den forbindelse vil vi meget gerne præsentere det hold af medarbejdere, som vores læsere fremover kan komme til at møde:

Flere nye journalister

Freja Bundvad er nyuddannet journalist, der allerede har en stor lokaljournalistisk erfaring fra to år forskellige steder på Fyn som en del af praktik og efterfølgende ansættelse hos Fyens Stiftstidende. Hun er født og opvokset på Amager og bor i dag i Ørestaden med sin kæreste, så Dragør har altid været lige om hjørnet. Freja er ansat på fuldtid fra mandag den 7. oktober, så i denne uges avis kan læserne for første gang opleve hendes signatur i avisen.

I Dragør Nyt har det allerede i en måneds tid været muligt at læse indhold skrevet af Kirsten Marie Juel Jensen. Erfaren lokaljournalist, der i starten af sin karriere har slået sine folder på blandt andet Sjællandske Medier og sidenhen gået selvstændig under det herlige firmanavn Jensens Blækhus. Hun bor i dag på Sydstranden med mand og to børn – og er tilknyttet Dragør Nyt på deltid.

På samme måde har den ligeledes erfarne lokaljournalist Tim Panduro i godt en måned været tilknyttet redaktionen. Han har lavet lokaljournalistik i Hillerød i mange år, og Tim bor nu i Store Magleby med sin kone og datter. Han driver virksomheden Panduro Kommunikation, hvor han laver journalistik og foredrag – og i lokalmiljøet er han desuden bestyrelsesaktiv hos Blushøjspejderne og besøger blandt andet ofte de lokale museer med sin familie.

Hertil kommer en ganske særlig ansættelse – vi får vores egen børnereporter! Laura Videbæk er 12 år og skrev en ansøgning på lige fod med alle de andre kandidater. Her skrev hun, at hun synes, at avisen mangler at se mange af de ting, som vi skriver om, fra børnehøjde – og vi er helt enige. Laura bor halvdelen af året i en kolonihave i Dragør og den anden halvdel inde i København. Hun får de opgaver, som kan passe ind i hendes skolegang, og hun starter senest, når hun fylder 13 år til november.

Bedre korrekturlæsning

Vi har ansat Catharina Lærkeholm Madsen som vores nye korrekturlæser. Hun studerer dansk på Københavns Universitet og har tidligere været korrekturlæser hos TV 2 i fem år, og nu løser hun opgaver for os og Weekendavisen.

På Dragør Nyt har vi altid bestræbt os på at læse korrektur på alt, der kommer i avisen. Det har vi hidtil gjort internt på redaktionen med vægt på tiden op mod avisens deadline. Med meget mere redaktionelt indhold både på tryk og på nettet er det en funktion, vi har ønsket at styrke yderligere – og det gør vi nu med Catharina.

Brugere af blandt andet DragørNyheder på Facebook samt andre af vores sociale platforme vil fremover også kunne støde ind i Alberte Petersen, der er ansat som social medie-moderator. Hun studerer journalistik i Aarhus, men er født og opvokset i Dragør, så hun kender byen og de debatter, der rører sig herude.

Annoncering og billeder

Ud over disse nye ansættelser har vi også lidt tidligere på året fået tilknyttet Jens Munch. Han vil fremover fungere som Dragør Nyts nye mediechef – og det vil sige, at det er hans glade ansigt, de erhvervsdrivende i og uden for byen vil komme til at møde. Og det bliver Jens, der vil fortælle om, hvordan det faktisk giver overskud på bundlinjen at annoncere i byens avis, både på tryk og net. Han er uddannet journalist, har tidligere arbejdet for blandt andet en række magasiner og Amnesty International samt som kommunukationschef hos de entreprenører, der byggede metrolinjen Cityringen.

Vi er selvfølgelig rigtig glade for, at vores dygtige og flittige fotograf Torben Stender fortsat ser et lys i vores avis. Han vil stadig dukke op til store og små begivenheder overalt i kommunen og dække dem med sit elskede Leica-kamera. Tak for dét!

De erfarne kræfter bliver

Derudover har vi fortsat de to velkendte ansigter Thomas Mose og Mikael Sonne. Thomas har fået titel af redaktionschef og vil være den primære kraft i prioriteringen af, hvilke historier vi bringer i ugens avis, ligesom han fortsat vil bruge sin grafiske uddannelse, når den trykte avis sættes op. Det sker i samarbejde med Mikael, der fortsætter som grafiker og har det primære ansvar for, at alle annoncer er flotte og opdaterede på tryk og på net.

Og så er der mig – Rasmus Mark Pedersen. Jeg er uddannet journalist og blev tilknyttet som freelancer for et års tid siden. Jeg er født og opvokset herude i »de hvide« på Krudttårnsvej og siden oppe i vængerne. I dag bor jeg med min familie inde ved Holmbladsgade. Fremover skal jeg ikke lave så meget journalistik på Dragør Nyt, men i stedet være udviklingschef for de projekter, vi skal gennemføre de næste tre år for at føre avisen ind i fremtiden.

De mange nye ansigter skal gerne medvirke til, at avisens chefredaktør Henrik Askø Stark og vores hidtidige korrekturlæser Minna Askø Stark kan få mere normale arbejdsliv – samtidig med, at Dragør Nyt bliver en endnu bedre avis.

Således ser holdet bag Dragør Nyt ud fremover. Jeg håber, at I vil tage godt imod os, når vi rammer såvel avisspalter som veje og begivenheder her i byen. Mange af os er trods alt stadig nye i trafikken.