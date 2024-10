Heksejagt spærrer vej

Det kommer til at gå dramatisk for sig, når Danmarks Radio tirsdag den 15. oktober om formiddagen spærrer Vestgrønningen mellem Rønne Allé og Kirkevej.

Her skal optages en dramatisk scene med en påkørsel til den kommende serie »Heksejagten«, der er en sidehistorie til julekalenderen »Tidsrejsen 2«.

For at undgå at påkørslen bliver til virkelighed for skuespillerne og kameraholdet på vejbanen, vil vejstrækningen blive spærret for både bilister, cyklister og fodgængere mellem klokken 9.30 og 10.30. Busserne vil samtidig blive omdirigeret – men skiltning og folk på stedet vil henvise til alternative busstoppesteder.

Ligesom de to tidsrejseserier foregår »Heksejagten« i Dragør, og enkelte scener bliver optaget i gadebilledet, mens andre bliver optaget på Dragør Skole i efterårsferien.

»Vi har få scener, der afspiller sig direkte i Dragørs gamle bydel, men vi vil rigtig gerne have de smukke bygninger med i billedet, når det er muligt,« hedder det i en pressemeddelse fra Danmarks Radio.

Ifølge Danmarks Radio er afspærringen aftalt med Movia, Dragør Kommune og Københavns Politi.

»Heksejagten« bliver vist på Danmarks Radio i juni næste år, mens »Tidsrejsen 2« bliver vist som julekalender i år.