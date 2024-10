Kommunen skal sørge for gode rammer for foreningslivet. Men i sidste ende er det op til foreningerne selv at gøre det attraktivt at være frivillig.

Sådan lyder budskabet fra Henrik L. Kjærsvold-Niclasen, der er medlem af kommunalbestyrelsen for Venstre og formand for Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, der er politisk ansvarlig for foreningslivet.

»Som kommune er vi dybt taknemmelig for den indsats, de frivillige yder, og vi skal skabe gode rammer for foreningerne. Det gør vi ved at sikre adgang til haller, mødelokaler, klubhuse og andre faciliteter og ved for eksempel at holde foreningernes dag,« siger udvalgsformanden, der også fremhæver, at der i det seneste kommunale budget er blevet afsat 100.000 kroner ekstra til at markere de frivilliges indsats.

Men foreningerne skal selv gøre en indsats for at skabe interesse for frivilligt arbejde.

»Frivilligheden skal udspringe af den enkelte forenings behov, så det er også den enkelte forenings eget ansvar. Kommunen kan ikke påtage sig en central rolle i rekrutteringen. Min grundtanke er, at frivillighed skal vokse nedefra, og at det er foreningernes opgave at fremme medlemmernes engagement,« siger han.

Han erkender dog, at der kan være udfordringer, der ligger uden for den enkelte forenings handlemuligheder – blandt andet de lovkrav, foreningerne er underlagt.

»Vi hører fra foreningerne, at man nærmest skal have en bankfuldmægtig eller revisor ansat for at håndtere regler om GDPR, børneattester, hvidvask og den slags. Personligt synes jeg, at det er helt legitimt at overveje, om reglerne er blevet for voldsomme for foreningerne. Men det er op til Christiansborg at kigge på det,« siger han og understreger, at de lokale politikere tidligere har haft øje for problematikkerne.

»En del af konsolideringsaftalen efter seneste valg til kommunalbestyrelsen var, at vi skulle se, om der var et behov for at ansætte en medarbejder, der kunne assistere foreningerne med at navigere i den verden. Der var tilbagemeldingen fra ordningerne, at de ikke havde behov for det. Men det er tre år siden, og det kan være, at vi skal genoptage den dialog.«