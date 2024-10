Golfklub vil gøre det lettere at være frivillig

Foreningerne kan selv blive bedre til at tage hånd om de frivillige – blandt andet ved at skabe et solidt grundlag for den indsats, de skal yde.

Det mener man i hvert fald hos Dragør Golfklub, der henover vinteren vil revidere sin frivilligpolitik.

Johnny Twile oplyser, at Dragør Golfklub vil revidere deres frivilligpolitik. Privatfoto.

»Vi er ikke altid lige gode til at tage imod de frivillige, og derfor vil vi omdefinere frivilligpolitikken. Vi skal kigge på, hvordan vi rekruttterer, og vi skal finde ud af, hvordan vi definerer opgaverne, hvem der er ansvarlige for dem, og hvordan det skal honoreres, for eksempel med en sodavand, mad eller en fest,« siger Johnny Twile, der er formand for golfklubben.

»Vi oplever nemlig, at folk gerne vil være med, hvis tingene er ordentligt planlagte. Men de gider ikke at komme for at male stakitter og så opdage, at der ikke er hentet maling eller købt pensler. Der må gerne være en ramme, der hedder, at man møder klokken 8, og man er færdige klokken 17, og at malingen står klar, når de ankommer.«

Planlægningen skal også omfatte et bedre overblik over kommende opgaver. I golfklubben oplever man generelt, at folk melder sig, hvis arrangementerne er planlagt i god tid – og samtidig er veldefinerede.

»Uanset om det er boldopsamling, at køre unger til turneringer eller at tage tre dage på juniorlejr, oplever vi en vilje til at gøre det, så vi skal være mere systematiske,« siger han.

Golfklubben har også til gode at finde en løsning på, hvordan man får frivillige til det organisatoriske arbejde.

»Det administrative er problematisk. Hvis man skal arbejde med børn og unge, skal der ligge børneattester på samtlige personer, og det kan være ubehageligt at bede om. Det kan også være besværligt at skulle opkræve penge fra medlemmer, så der skal være systemer, som fungerer,« siger Johnny Twile, der har et råd til mindre foreninger, som gerne vil øge antallet af frivillige.

»Man skal lave en veldefineret frivilligpolitik og anerkende, at man skal gøre arbejdet så nemt for folk som muligt. Samtidig skal man være klar til at forsvare sine frivillige, hvis de bliver kritiserede, for man skal være forberedte på, at det sagtens kan ske.«