Undersøgelse viser lav frivillighed i Dragør

Dragør Boldklub melder i modsætning til flere andre foreninger, at der ikke er problemer med at værge frivillige til for eksempel stævner. Arkivfoto: Torben Stender.

Der er langt mellem de frivillige hænder i Dragør Kommune. Det viser en undersøgelse fra Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund på Syddansk Universitet.

Den placerer Dragør på en delt bundplacering sammen med Hvidovre, når det handler om den frivillige indsats blandt kommunens borgere.

Ifølge undersøgelsen har blot 22,4 procent af kommunens indbyggere udført frivilligt arbejde inden for de seneste tre måneder. Det er under landsgennemsnittet – og langt under topscoreren Morsø Kommune, hvor 43,9 procent af indbyggerne har givet en hånd i foreningslivet.

Professor emiritus Bjarne Ibsen har baseret sin undersøgelse på tal fra Danmarks Statistiks Kulturvaneundersøgelse. På grund af Dragør Kommunes lave indbyggertal er ret få af kommunens indbyggere blevet spurgt, og han peger på, at der kan være en ret stor statistisk usikkerhed i tallet. Dragørs placering helt i bunden er derfor ikke nagelfast – men professoren har ikke megen tvivl om, at Dragør også ville placere sig i den lave ende af skalaen i en større undersøgelse.

»Der er en usikkerhed i tallene, men generelt har de storkøbenhavnske kommuner en lav frivillighed i forhold til landsgennemsnittet,« siger han.

»Det kan hænge sammen med, at mange har en mindre lokal tilknytning end tidligere, så flere ikke har en følelse af, at de nødvendigvis skal tage del i det frivillige liv, samtidig med at der er masser af andre tilbud i Storkøbenhavn, hvor man ikke har den samme grad af forpligtelse i forhold til selv at lægge en frivillig indsats.«

Blandede oplevelser

Jan Cornelius Petersen, der er formand for Dragør Store Magleby Rideklub, genkender billedet af, at det er svært at skaffe frivillige hænder.

»Da vi for nylig havde arbejdsdag, dukkede der kun 16 af vores 160 medlemmer op, og flere af dem var medlemmer af bestyrelsen og stævneudvalget, der i forvejen gør en frivillig indsats i foreningen,« siger han.

»Jeg er med i flere foreninger og oplever generelt, at det kan være svært at få frivillige. En del vil hellere betale sig fra arbejdet end at lægge en frivillig indsats, og jeg oplever heller ikke, at folk står i kø for at stille op til bestyrelsesarbejde.«

I den modsatte grøft står Dragør Boldklub, der med over 1.000 medlemmer er en af kommunens helt store foreninger.

Jan Cornelius Petersen oplever store udfordringer med at få frivillige til at stille op i Dragør Store Magleby Rideklub. Foto: Tim Panduro.

»Både nye og mangeårige frivillige i Dragør Boldklub stiller sig parat til at give en hånd med og gøre klubben og dens omgivelser til et samlingspunkt på tværs af alder, niveau og engagement, hvilket vi er dybt taknemmelige for og meget stolte af,« skriver næstformand i Dragør Boldklub Claus Skipper i en e-mail.

I Dragør Golfklub er billedet mere nuanceret. Her oplever formand Johnny Twile, at det generelt er let at finde frivillige hænder til enkeltstående opgaver blandt de mere end 1.100 medlemmer.

»Folk vil gerne yde en indsats ved arrangementer, men det er blevet betydeligt sværere at få folk til at tage et længerevarende ansvar eller større opgaver,« siger han og peger blandt andet på bestyrelsesarbejde eller længerevarende trænerindsatser.

Svær lovgivning

Både Johnny Twile og Jan Cornelius Petersen peger på myndighedernes stigende krav om hvidvaskovervågning og indhentning af børneattester samt andre administrative byrder som en stor udfordring.

»Det er blevet meget kompliceret. I små foreninger kan det være meget svært at håndtere store mængder papirarbejde og finde frivillige, der kan og vil gøre det,« siger Jan Cornelius Petersen.

Samtidig kan det være en udsat post at arbejde frivilligt, fortæller Johnny Twile, for medlemmer – og juniormedlemmernes forældre – har ikke altid forståelse for, at trænere, bestyrelsesmedlemmer og andre udfører ulønnet arbejde.

»De risikerer at blive bombarderede med henvendelser fra medlemmer og forældre, og de kan også blive udsat for ting på sociale medier eller fra internetkrigere. Det er der mange, som ikke gider. Det kræver, at man er hårdfør.«

Hos Lions Dragør, der er en del af den verdensomspændende velgørende organisation Lions Club og blandt andet står bag lokale arrangementer, har man måttet drosle ned for aktiviteterne de senere år, skriver præsident Henrik Kruuse, der dog roser de aktive medlemmer og de frivillige, der blandt andet er fundet via sociale medier.

»Men det har været sværere at tilknytte nye som medlemmer i Lions Dragør i de senere år. Vi havde en tilgang på en række af vore nuværende medlemmer i nullerne og en mindre tilgang i løbet af 2010’erne, mens det har været svært i de seneste fem år. Vi har været nødsaget til at standse en række aktiviteter på grund af manglende ressourcer,« skriver han.

Han mener dog ikke, at Dragør skiller sig negativt ud.

»Vi tror ikke, at Dragør er specielt vanskelig med hensyn til at hverve frivillige. Det er nok nærmere en generel tendens over hele landet.«