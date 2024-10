Vejledende eller regulerende sundhedspolitik?

Politikerne skal hen over efteråret 2024 og foråret 2025 blive enige om en ny sundhedspolitik for kommunen. En proces, der skal ende med et oplæg til sundhedspolitik, der forventes at komme i høring til maj og blive vedtaget endeligt i august næste år.

Inden arbejdet med politikken skal i gang, skulle kommunalbestyrelsen dog tage stilling til retningen for den. Og her stod liberale holdninger om frihed over for ønsker om at sikre en sund adfærd med fokus på tre hovedområder: overvægt, alkoholforbrug og mental trivsel.

Det blev dog især tydeligt, at selvom især Venstre og Det Konservative Folkeparti naturligt talte om, at de er tilhængere af information og vejledning, der kan gøre borgerne i stand til at træffe sunde valg og dermed generelt er tilhængere af en vejledende sundhedspolitik, så ønsker de, at der skal ske ændringer i blandt andet de unges alkoholforbrug.

Unges alkoholforbrug skal i fokus

»Vi er alle enige om, at vores børn ikke skal arve vores dårlige vaner. Da jeg var barn, blev der sendt smøger rundt ved sammenkomster, og de voksne kørte fulde hjem. Vi skal som forældre og bedsteforældre tænke over, hvad vi giver videre,« lød det fra Mia Tang (C).

Hun ønsker debatten om de gamle traditioner for sidste skoledag i Dragør, om forældrenes egne vaner, og om det skal være naturligt at tage en hel flaske vodka med til fest.

»Når man siger det på de sociale medier, får man at vide: Sådan har vi altid gjort. Slap dog af. Men det er så vigtigt, at vi tør snakke om det her ude i Dragør,« sagde hun.

Også Peter Læssøe fra liste T bedyrede, at han gerne vil være en del mere regulerende, når det kommer til børn og unges adfærd i forhold til alkohol, rygning og stoffer.

»Den generation, jeg er medlem af, har været med til, at unge starter deres alkoholkarriere lidt hurtigere, end vi kunne tænke os,« sagde han blandt andet.

Det var da også en enig kommunalbestyrelse, der til sidst besluttede, at en ny sundhedspolitik skal være vejledende over for voksne, men kan have et mere regulerende islæt over for børn og unge.

Og nu skal arbejdet med at forme det konkrete indhold i en sundhedspolitik så begynde. Det kommer blandt andet til at ske med workshops.