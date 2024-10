Tiden blev ikke spildt mandag morgen, hvor de første stykker af arealet tættest på Hollænderhallen efter et par timers arbejde var iklædt ny asfalt. Foto: Tim Panduro.

Besøgende til Hollænderhallen og de to institutioner ved Halvejen må finde et andet sted at parkere i efterårsferien.

Mandag gik arbejdet i gang med at lægge ny asfalt på parkeringspladsen, der i årevis har været plaget af store huller.

Arbejdet forventes afsluttet ved afslutningen af efterårsferien.

Halvejen var godt fyldt op med parkerede biler. Foto: Tim Panduro.