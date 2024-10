Dragør Kommune er landets sikreste trafikkommune

Det er relativt trygt at færdes i trafikken i Dragør Kommune. Selvom der er steder, hvor trafiksikkerheden halter, er der langt mellem de alvorlige uheld.

Det viser den ny trafiksikkerhedsplan, der nu sendes i offentlig høring. Her fremgår det, at Dragør er landets sikreste trafikkommune.

Dragør Kommune har hentet informationer fra Københavns Politi til rapporten, og de viser, at der i perioden 2019 til 2023 ikke har været dødsulykker på vejnettet i kommunen.

15 personer er kommet til skade i trafikken i samme periode. Størstedelen af de tilskadekomne er cyklister og fodgængere.

I samme periode er der sket 81 trafikuheld i kommunen – det svarer omtrent til et hver tredje uge – der har været store nok til, at politiet har måttet oprette en sag. Oveni kommer 35 såkaldte ekstrauheld, hvilket dækker over uheld, som politiet blot registrerer, fordi der kun er begrænsede materielle skader.

Sammenligner man med den foregående periode – 2014 til 2018 – er antallet af ulykker med personskade præcis det samme, mens det samlede antal uheld er steget med 16. Der var 35 ekstrauheld.

Bløde – eller lette – trafikanter som cyklister, fodgængere og førere af små knallerter har været involveret i 33 af uheldene i femårsperioden frem til 2023.

Også unge trafikanter under 25 år er overrepræsenterede i statistikken. Her er registreret 17 uheld i aldersgruppen – 15 af dem var med et ungt menneske bag rattet i en vare- eller personbil.

Trafikkryds udgør også en sikkerhedsrisiko – ni af de 15 uheld med personskade fandt sted i kryds, der tegnede sig for hele 39 af periodens uheld.

Også parkerede biler og faste genstande på vejene udgør en sikkerhedsrisiko med henholdsvis ni og 17 episoder. Til gengæld spiller spritkørsel ikke en større rolle i kommunens uheldsstatistik: blot fem af uheldene har involveret spiritus – det svarer til seks procent mod et landsgennemsnit for spritulykker på ti procent.