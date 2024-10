Mindre håndværksvirksomheder på A. P. Møllers Allé II

Der er, som de fleste er bekendt med, en proces i gang for planlægning af erhvervsudvikling på grunden lige vest for det nuværende erhvervsområde.

Arealet har siden 2005 været disponeret i kommuneplanen som perspektivområde for kommende erhvervsudvikling, og Dragør Kommune har fået tilladelse fra staten til at igangsætte en udvikling.

Hvad vil vi gerne etablere af erhvervsvirksomheder

Som vi tidligere orienterede om i Dragør Nyt i starten af september måned, har det været Konservative, Socialdemokratiet, Venstre og Moderaternes ønske at skabe en erhvervsudvikling, hvor bl.a. mindre håndværksvirksomheder kan etablere sig.

Der var dog over sommeren skabt en usikkerhed over, hvor meget vi som kommune må regulere i forhold til typen af virksomheder. Og derfor bad vi om at få dette juridisk belyst.

Kommende udvikling slået helt fast

Selvom vi løbende har kommunikeret klart, at vi ønsker mindre virksomheder, har der været fremført påstande om, at der vil komme store lager- og logistikvirksomheder. Vi kan slå helt fast endnu engang – det kommer ikke til at ske!

I stedet har vi fået afklaret, at vi som kommunalbestyrelse har mulighed for at sætte krav til typen af virksomheder, der må etablere sig i området. Og på Klima, By- og Erhvervsudvalgets møde onsdag den 9. oktober vedtog vi, at det kun er virksomheder, der kan kategoriseres inden for de laveste miljøklasser, der kan etableres i området.

Som eksempler på virksomheder inden for de laveste miljøklasser kan f.eks. nævnes mindre håndværksvirksomheder og lettere produktion. Og det er samtidig besluttet, at der kun ønskes virksomheder med et begrænset behov for tung trafik til og fra området.

Den videre proces

Ud over ovenstående er det også besluttet, at der ikke træffes endelig beslutning om det videre forløb, førend vi kender resultatet af dialogen med Københavns Lufthavn om mulighederne for vejadgangen til området.

Når dette kendes, tages der endelig stilling til sagen – herunder også om hvorvidt kravene til byggeri, højde, grønne områder med videre skal yderligere skærpes. Og det er stadig ejerne af grundene, der skal finde investorer og sælge deres arealer.

Lad os holde os til fakta

I den offentlige debat er der flere gange italesat, at der kommer en industriby med lager og logistikhaller – hvilket er usandt.

Alle må selvfølgelig skrive det, de vil, men fakta er, at det er besluttet, at der kommer en erhvervsudvikling, der afspejler det nuværende erhvervsområde på A. P. Mølles Allé med mindre håndværkervirksomheder og lignende, og der har aldrig været truffet en beslutning om lager og logistikhaller.

Så uanset hvor meget andre skriver om lager- og logistikhaller, må vi blot konstatere, at det er lodret forkert og i stedet henlede opmærksomheden på det, der rent faktisk er besluttet i de relevante udvalg og kommunalbestyrelsen.

Med venlig hilsen

Kenneth Gøtterup, Mia Tang, Martin Wood Pedersen, Jan Madsen, Theis Guldbech og Trine Søe

Konservative

Helle Barth og Henrik Kjærsvold-Niclasen

Venstre

Nicolaj Bertel Riber og Ole Hansen

Socialdemokratiet

Lisbeth Dam Larsen

Moderaterne