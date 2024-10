Foto: TorbenStender.

Det er en tradition, at der bliver afholdt Aktiv Leg i hollænderhallen i efterårsferien – i år den 14. til den 18. oktober.

I dag onsdag den 16. oktober er der endda åbent helt til klokken 21. Og torsdag og fredag er der åbent klokken 9–14.

Mange børn og voksne har allerede valgt at lægge vejen forbi hallen for at lege, spille og have det sjovt.

De mange forskellige aktiviteter gør, at alle har noget at give sig i kast med.

Kreativiteten får frit spil. Foto: TorbenStender.

Nogle deltagere nyder højtflyvende gymnastik. Foto: TorbenStender.