Dialogforum skal give bedre kontakt mellem lufthavnen og naboerne

Et dialogforum på 16 personer med repræsentanter fra nabolag, foreningsliv eller andre aktører skal fremover stå som bindeled mellem beboerne på Amager og Københavns Lufthavn.

Det fortalte Søren Rosenkilde Clausen, der er public affairs-chef i Københavns Lufthavn, til de omkring 100 tilhørere på et såkaldt nabomøde tirsdag i den forgangne uge.

»Vi er en virksomhed, der fylder meget, især i forhold til vores to nabokommuner Dragør og Tårnby, og det skal vi være åbne og transparente om,« sagde public affairs-chefen til de fremmødte, inden han præsenterede den udpegede formand for det ny dialogforum. Tanken er ifølge Søren Rosenkilde Clausen, at det skal være mellemleddet i en løbende dialog mellem naboer og lufthavn – en dialog, der ofte har været præget af hårdt optrukne fronter og også var det på sidste uges nabomøde.

Dialogforummet er en relativt ny tanke. Formanden Nikolaj Jørgensen fortalte på mødet, at han er blevet foreslået som midlertidig formand af Dragør Kommune og Tårnby Kommune.

Han har en baggrund, der både er organisatorisk og luftfartspræget. Som formand for boligorganisationen PAB repræsenterer han ifølge eget udsagn i omegnen af 7.000 beboere på Amager, og han er desuden formand for et administrationsselskab, der administrerer 12.000 storkøbenhavnske lejligheder. Nikolaj Jørgensen er desuden flymekaniker, og han har arbejdet som flytekniker fra 1987 til 2019 hos SAS. I dag arbejder han på en flyskole i Norge.

»Et dialogforum skal bruges til at finde fællesnævnere i et tillidsbaseret rum, der er baseret på dialog og fakta,« sagde han blandt andet i præsentationen af sig selv.

»Vi skal finde de bekymringer og udfordringer, der er, og få fastlagt en struktur, så vi kan få en mere direkte dialog mellem interessenterne.«

Artiklen fortsætter efter billedet.

Naboskabet kan føles meget tæt mellem lufthavnen og de omkringliggende byområder. Et dialogforum skal lette samtalen om de udfordringer, der er. Foto: Tim Panduro.

En bred flade

Nikolaj Jørgensen erkendte på mødet, at 16 repræsentanter ikke vil give en fuld repræsentation for Amagers mere end 200.000 indbyggere.

»Men initiativet går ud på, at vi skal have en bred flade af repræsentanter. Det kan være en grundejerforening, en sejlsportsklub i Sundbyerne eller Dragør, det kan være en fodboldklub på den anden side af motorvejen, eller det kan være hr. og fru Danmark,« sagde han og svarede på et spørgsmål om, hvad formålet overordnet er, at det handler om at få planlagt møder og få en dialog om de problemer, der er ved at have så stor en virksomhed midt i et beboelseskvarter.

Initiativet er ifølge lufthavnens repræsentanter inspireret af dialoggrupper fra Storbritannien. Også Schiphol-lufthavnen ved Amsterdam har en tilsvarende gruppe.

Nikolaj Jørgensen skal efter planen deltage i udvælgelsen af medlemmer til dialoggruppen, der forventes at konstituere sig efter årsskiftet.

Ifølge Søren Rosenkilde Clausen vil konceptet blive uddybet i annoncer senere på året.