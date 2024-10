Farverig forhindringsbane: »Vi har revolutioneret motionsløbet«

Der blev kastet med farvepulver fem forskellige steder på ruten. Foto: Freja Bundvad.

Efter en torsdag med heldagsregn var de fire arrangører af årets motionsdag på Nordstrandskolen ovenud lettede over at vågne op til en blå himmel fredag den 11. oktober. Al bekymring om vejret var forsvundet, da alle skolens elever samledes på idrætspladsen fra morgenstunden under en strålende efterårssol.

Her blev klasserne to og to sendt afsted på et forhindringsløb ud over det sædvanlige.

»Vi ville gerne lave noget, der var sjovere end bare at løbe runder. Så vi tænkte, at vi ville lave et forhindringsløb a la Nordic Race,« fortalte Vicki Lorente, der blandt andet underviser i dansk og idræt.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Flere elever havde taget svømme- eller skibriller med hjemmefra for at undgå at få farve i øjnene. Foto: Freja Bundvad.

Sammen med lærerkollegaerne Lærke Vestervang, Stine Fisker Møller og Katrine Backhausen Brandt har Vicki Lorente brugt månedsvis på at forberede dagen. I løbet af dagen passerede eleverne 19 forhindringer – og nogle af dem har et særligt farverigt twist.

»Eleverne bliver sendt afsted i hold, der hver især har fået tildelt en farve. Og vi kaster farve på dem flere forskellige steder på ruten,« sagde Vicki Lorente.

Rød som en tomat

Farvepulveret fløj rundt i luften, og eleverne skiftevis jublede og holdt sig for øjnene, mens de gjorde klar til at løbe afsted. Mange havde glædet sig og var begejstrede for at skulle dyrke motion på en ny måde.

»Jeg glæder mig rigtig meget til at prøve forhindringerne. Det, tror jeg, bliver virkelig sjovt,« lød det fra 12-årige Silje, der går i 6. klasse.

Artiklen fortsætter efter billedet.

For Silje og Felina var dagens aktiviteter den perfekte start på efterårsferien. Foto: Freja Bundvad.

Hun havde aftalt at følges med Felina på syv år, der går i 1. klasse. Felina havde ét ønske for dagen:

»Jeg vil bare gerne farves helt rød, så jeg ligner en tomat.«

Klar til efterårsferie

Da alle hold var sendt godt afsted, kunne de fire arrangører for en kort stund puste ud. Indtil videre var alt gået som planlagt – og planlægning har der været meget af.

»Vi har fået et bestemt antal timer til det, men jeg tror, at vi har brugt det tredobbelte. Men vi synes jo, at det har været sjovt,« sagde en grinende Stine Fisker Møller.

»Og vi har da også fået revolutioneret motionsløbet,« tilføjede hun.

Da alle forhindringer var passeret, og farven var vasket af, ventede der en velfortjent efterårsferie for både børn og voksne på Nordstrandskolen.

Det var en glad flok lærere, der afviklede løbet fredag morgen. Foto: Freja Bundvad.