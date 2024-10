Fragt og natteflyvninger gav stor debat

Diskussionen bølgede både i de spørgetider, der var lagt ind i nabomødet i lufthavnen, samt under og mellem de enkelte indlæg, hvor der ikke var programsat mulighed for spørgsmål til lufthavnens dispositioner og overvejelser.

Her er nogle kommentarer, spørgsmål og svar fra diskussionen. Spørgsmålene stammer fra forskellige personer i forsamlingen.

I har vist tal med passagerer og antal afgange, men hvad med DHL og anden fragt?

»Jeg har desværre ikke tal for fragt med i dag, men planen er, at den trafik skal være i den østlige del af lufthavnen,« hed det fra Henrik Juel Simonsen, der som head of master of planning and development besvarede spørgsmålet.

Skal fragtmængden stige i fremtiden?

»Fragt er både de fly, der bruger området, og lastbiler. Fragtfly kan være store eller små, så det er svært at give et klart svar. Bliver det større fly, forandres flymængden næppe.«

Søren Rosenkilde Clausen, der er public affairs-chef i lufthavnen, tilføjede, at lufthavnen stiller land til rådighed, men ikke modtager prognoser på længere sigt fra DHL eller andre.

En del af Københavns Lufthavs mange naboer er bekymret for lufthavnens udviklingsplaner. Foto: Tim Panduro.

En kommentar udløste aftenens første bifald.

Jeg bliver superprovokeret af den måde, I italesætter fragten på jeres hjemmeside, blandt andet at der er no curfew (intet forbud mod natteflyvninger, red.) i København. Det virker som om, at I ikke er en neutral partner, men at I arbejder på at få flere flyafgange med fragt.

En repræsentant for lufthavnen påpegede, at fragtfly udgør fire procent af flyvningerne, og det udløste nye kommentarer, hvor endnu en udløste bifald fra tilhørerne.

Hvis de fire procent fragtfly ofte er gamle, larmer meget og flyver om natten, fylder de mere, end tallet siger.

Søren Rosenkilde Clausen understregede, at lufthavnen er underlagt lovgivning.

»Der er skærpede støjkrav om natten, og igen må jeg sige, at vi er underlagt en kapacitetsforpligtelse.«

Efterfølgende har chef for public affairs i Københavns Lufthavne Søren Rosenkilde Clausen uddybet forholdene med natflyvninger over for Dragør Nyt.

»Som internationalt knudepunkt har vi ansvar for at understøtte den danske økonomi, og en betragtelig del af Danmarks samlede eksport går gennem Københavns Lufthavn. Fragtflyvninger er afgørende både for at bringe varer ind i Danmark, men især for at sikre, at danske virksomheder kan få deres produkter ud på de globale markeder hurtigt og effektivt. Vi er bevidste om, at natteflyvninger kan være en særlig udfordring for naboerne. Der er skærpede krav til støjudledningen om natten, ligesom det er en faktor i forhold til de takster, som flyselskaberne betaler, hvor de mest miljø- og støjvenlige fly betaler mindre. Vi forsøger således at balancere hensynet til både naboernes oplevelser og behovet for at sikre, at Danmark fortsat er et knudepunkt for international fragt og handel,« har han oplyst pr. e-mail.